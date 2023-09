Logitech Reach è la webcam senza limiti grazie al braccio articolato

Logitech ha annunciato una nuova webcam denominata Reach, un modello che presenta diverse peculiarità. È una StreamCam montata su un supporto che consente di spostarla e orientarla in vari modi (alla stregua di quanto si fa tipicamente con alcune lampade). A sorprendere è la presentazione sulla piattaforma Indiegogo Enterprise, una mossa che sembra un incrocio tra i crowdfunding e il pre-ordine.

Il prodotto non è ancora disponibile e il costruttore non ha indicato il prezzo di vendita: sulla pagina dedicata all’accessorio, si fa riferimento a un prezzo finale che dovrebbe aggirarsi sui 400$, circa 370€, spiegando che il costo per chi deciderà in anticipo di aderire alla campagna di crowdfunding, sarà di 300$, circa 280€.

La webcam alla base di Reach è la StreamCam, qui la recensione, che Logitech offre già al prezzo di listino di 159€ e che vanta risoluzione FUll HD a 60fps, porta USB-C: attualmente su Amazon è proposta con uno sconto del 30% al prezzo di 115€.

L’idea alla base di Reach è riprendere la StreamCam con USB-C, dotata di sensore in grado di trasmettere e registra in risoluzione Full HD 1080p a 60 fps, dotarla di un morsetto che consente di fissarla a una scrivania e montarla su un supporto dedicato, un braccio articolato, che permette di regolarla su due assi (orizzontalmente e verticalmente), e ruotare di 360°, consentendo di mostrare contenuti al pubblico in vari contesti.

Il campo visivo vanta una diagonale di 78°, l’obiettivo (f/2.0 – lunghezza focale 3,7 mm) è realizzato in vetro “Premium”; la messa a fuoco è automatica (da 10 cm in poi) ed è supportata la messa a fuoco automatica del viso con Logitech Capture. Sul versante audio è presente un microfono omnidirezionale con filtro per la riduzione del rumore (canale stereo o dual mono).

Tra gli esempi che mostra Logitech sulla sezione del suo sito dedicato al nuovo accessorio, la possibilità di mostrare persone mentre giocano a scacchi o altri giochi da tavolo e mostrare oggetti vari posizionati su una scrivania, regolando facilmente il punto di vista. Non è chiaro se il lancio del prodotto avverrà indipendentemente dal successo della campagna di finanziamento su Indiegogo.