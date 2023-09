iPhone 15 Pro forse avrà 8GB di RAM con archiviazione identica

Per incrementare ulteriormente le prestazioni, specialmente in multitasking e riapertura app, Apple potrebbe dotare gli iPhone 15 Pro (qui tutto quello che c’è da sapere) di 8GB di memoria RAM, un incremento sensibile rispetto ai 6GB di RAM degli iPhone 14 Pro.

Le configurazioni testate internamente da Apple sono segnalate da MacRumors che non precisa ulteriormente le fonti, comunque ritenute attendibili. Invece per quanto riguarda lo spazio di archiviazione si prevede che Apple continuerà a offrire le stesse capacità attuali, quindi con quattro possibilità di scelta:

128GB

256GB

512GB

1TB

Sfuma l’anticipazione di incrementi con capacità massima di archiviazione fino a 2TB. Apple potrebbe offrire 8GB di RAM nei modelli con più archiviazione, come già avviene da tempo negli iPad, i modelli con archiviazione top sono dotati di più memoria RAM.

Apple potrebbe fare lo stesso con iPhone 15 Pro, offrendo 8GB di memoria RAM per esempio con i modelli da 512GB e 1TB, ma al momento si tratta di speculazioni. Fin dal 2022 circolano non solo anticipazioni ma anche previsioni di analisti, come per esempio TrendForce, che indicano 8GB di RAM per iPhone 15 Pro e Pro Max, forse addirittura per tutti i modelli, inclusi iPhone 15 base e iPhone 15 Plus.

Apple potrebbe scegliere 8GB di RAM anche per sfruttare al massimo il nuovo processore Apple A17 costruito con processo a 3 nanometri di TSMC. Ma da sempre l’ottimizzazione hardware e software Apple permette di implementare meno memoria RAM pur offrendo prestazioni top: Apple potrebbe scegliere di rimanere a 6GB di RAM. Quale che sia la scelta di Cupertino, che si scoprirà tra poche ore, si tratterà di memoria DRAM LPDDR5 a basso consumo, stessa tecnologia negli iPhone 14 Pro.

Dall’elenco dei modelli testati emergono anche i nomi di diversi costruttori delle memorie. Per l’archiviazione e chip NAND: SK Hynix, Western Digital, Kioxia e Samsung. Invece per le memoria RAM: Samsung, Micron e SK Hynix.

Qui le cinque novità degli iPhone 15 Pro che cambiano tutto, invece per tutto quello che c’è da sapere sui modelli top in arrivo rimandiamo a questo approfondimento.

Macitynet seguirà l’evento Apple Wonderlust, in italiano voglia di meraviglia, di martedì 12 settembre per offrire ai lettori la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità presentate sul palco dello Steve Jobs Theater in Apple Park a Cupertino.

L’appuntamento con la diretta di macitynet è per le 18,30 da questa pagina con i commenti dei lettori e della redazione: alle 19 i commenti dei lettori saranno disattivati per lasciare spazio a iPhone 15. Non solo iPhone: tutte le novità in arrivo in questo articolo.