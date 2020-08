L’ultimo tweet di Chadwick Boseman è il più apprezzato della storia del social

L’ultimo tweet di Chadwick Boseman è il più apprezzato di sempre. Lo ha annunciato Twitter definendolo «Un tributo degno di un Re» in memoria del personaggio cinematografico che ha rivestito in uno degli ultimi film di successo a cui ha preso parte. L’attore, scomparso venerdì 28 agosto per un cancro al colon, era infatti salito alla ribalta per essere Pantera Nera nei film della Marvel.

E’ morto in casa a Los Angeles a 43 anni, accompagnato nel suo ultimo viaggio dalla giovane moglie Taylor, sposata di recente e in segreto. Chadwick aveva sempre mantenuto il riserbo sulla diagnosi da quando, nell’anno in cui aveva vestito per la prima volta i panni di T’Challa nel film Captain America: Civil War, si era ammalato. Era il 2016 e nonostante la malattia ha continuato a lavorare sui grandi film di Hollywood, tra cui il film Black Panther incentrato sul suo personaggio, e poi negli anni successivi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Le ultime due pellicole sono state, nell’ordine, City of Crime da lui stesso prodotto e Da 5 Bloods – Come fratelli, sotto la regia di Spike Lee. Quest’ultimo, tra i più costosi nella carriera del regista (il budget si aggira tra i 35 e i 45 milioni di dollari) per altro è stato distribuito tramite Netflix a partire dal 12 giugno a causa della pandemia di coronavirus, altrimenti avrebbe dovuto essere presentato in anteprima fuori concorso al Festival di Cannes 2020 nel mese di maggio, per poi avere una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche statunitensi.

«E’ stato un onore nella sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther» si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account Twitter di Boseman «E’ morto a casa sua, con la moglie e la famiglia al suo fianco». Un messaggio che, nel momento in cui scriviamo, ha raccolto 7,3 milioni di “mi piace”, il che gli ha consentito di guadagnarsi il titolo di tweet più apprezzato nella storia del social network.

Boseman è diventato il primo supereroe nero a ottenere un suo film indipendente nel franchise da record di Marvel. Black Panther, ambientato nell’immaginario regno africano di Wakanda, è stato adorato dalla critica e dal pubblico diventando la prima pellicola tratta da un fumetto ad essere nominata per il miglior film agli Oscar e incassando oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. All’inizio della sua carriera, Boseman ha interpretato le icone nere Jackie Robinson in 42 e James Brown in Get on up, mentre apparirà nel sequel di Black Panther previsto per il 2022. Se con il tweet sta andando così, c’è solo da immaginarsi come andranno le vendite dei biglietti (covid permettendo).