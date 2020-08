I migliori supporti per caricare iPhone ed Apple Watch

Se in casa disponete dell’accoppiata iPhone-Apple Watch, ipotesi non certamente remota, anzi molto plausibile, allora tra gli accessori che non dovrebbero mancare sulla vostra scrivania o comodino vi è sicuramente una dock di ricarica per mantenere in ordine i due dispositivi, e ricaricarli con stile ed eleganza, come si addice ad un dispositivo Apple. Di seguito alcuni consigli per acquistare le migliori dock disponibili per tutte le fasce di prezzo.

Belkin PowerHouse

Tra le migliori scelte che possiate fare, anche se certamente non tra le più economiche, vi è la dock di ricarica Powerhouse di Belkin. Si tratta di una delle soluzioni più eleganti per caricare contemporaneamente iPhone e Apple Watch. Tra le sue caratteristiche di pregio la necessità di disporre di un solo cavo per alimentare sia il connettore Lightning per iPhone, che il caricatore magnetico per Apple Watch. Inoltre, il connettore Lightning può essere regolato in altezza, il che significa che non sarà necessario rimuovere la custodia proteggi iPhone, anche se spessa. Come già accennato, non si tratta della soluzione più economica. Costa 99,99 euro su Amazon, ed è disponibile nelle colorazioni bianco o nero, così da adattarla meglio alle colorazioni dei propri dispositivi Apple.

Bamboo Stand Home-Neat

Di diverso materiale, e anche di una fascia di prezzo completamente differente e lontana da quella Belkin. Si tratta della stand in bamboo di Home-Neat. Naturalmente non integra alcuna componente elettrica, trattandosi solo di un pezzo di legno intagliato, per ospitare perfettamente iPhone e Apple Watch. Naturalmente, avrete bisogno dei cavetti di ricarica da alloggiare al suo interno. Si tratta di un modo elegante e minimale di ricaricare i dispositivi, senza avere il disordine di fili in bella vista. Costa 10,99 euro su Amazon e si può acquistare a questo indirizzo.

Mercase stand

Anche in questo caso si tratta di un pratico stand minimale che permette di alloggiare in modo ordinato Apple Watch e iPhone. A differenza di quello in bamboo, però, offre un design molto più moderno, particolarmente adatto per un ufficio o una casa minimal. Può ospitare contemporaneamente iPhone/iPad e Apple Watch. E’ fatto in alluminio di alta qualità, e mantiene Apple Watch e lo smartphone fermi e sicuri grazie a tappetini di gomma anti-scivolo. Sono presenti appositi ritagli per nascondere i cavi di ricarica, così da non vederli in disordine. Peraltro, l’angolo di visione che offre la dock è perfetta per utilizzar elo smartphone durante le videochiamate o semplicemente per la visione di contenuti multimediali. Costa 13,99 euro e si acquista su Amazon a questo indirizzo.

OMOTON 2-in-1

Come sopra si tratta di una stand in alluminio, ma questa volta richiama fortemente le forme del piedistallo iMac. Insomma, perfetto da adattarlo su una scrivania accanto all’all-in-one Apple. E’ disponibile in tre diverse colorazioni, per meglio adattarsi ai dispositivi Apple che si possiedono. Si acquista in grigio chiaro, nero e oro rosa direttamente su Amazon a 9,99 euro.

Belkin Boost Up per Apple Watch

Boost UP è la vera alternativa ad AirPower, quella che più si avvicina al concetto Apple. Anzitutto perché Belkin è uno dei produttori di accessori più quotato sul palcoscenico. Boost Up è una soluzione di ricarica all-in-one per dispositivi Apple, quali iPhone e Apple Watch, AirPods o iPad. Fornisce le massime velocità di ricarica wireless possibili per modelli di iPhone con tecnologia Qi, fino a 7,5 W, e per Apple Watch fino a 5 W. Supporta la modalità Notte per la funzione di sveglia dell’Apple Watch durante la ricarica e offre anche una porta USB-A aggiuntiva per ricaricare un terzo dispositivo, inclusi AirPods, iPad e altri ancora. Il prezzo, naturalmente, è più elevato rispetto agli altri, ma anche le funzionalità e la qualità del prodotto sono di altra categoria. Clicca qui per acquistarla su Amazon.