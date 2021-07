Luminar AI 4 per Mac e Windows, arriva l’effetto bokeh artificiale

Oggi Skylum ha rilasciato l’aggiornamento 4 di LuminarAI che contiene l’attesissimo Ritratto BokehAI, uno strumento che mette nelle mani degli utenti il controllo completo della messa a fuoco. Grazie agli avanzati strumenti di mappatura guidati dall’intelligenza artificiale, questa nuova funzione è in grado di isolare il soggetto di un ritratto dallo sfondo e riconoscere le persone all’interno di gruppi o in posizioni o pose insolite per poi sfocare lo sfondo ed emulare l’intenso effetto sfocato che si otterrebbe con un obiettivo di alta qualità e un’apertura molto ampia.

La maschera che separa i soggetti dallo sfondo viene generata automaticamente, ma l’utente può comunque rifinirla e personalizzarla per aumentare o ridurre la messa a fuoco di una foto. Anche il bokeh è generato automaticamente, ma l’intensità può essere controllata con un singolo slider: con lo stesso sistema è anche possibile regolare l’esposizione dello sfondo, aggiungere lucentezza ai punti luce, impostare una specifica profondità di campo e rifinire i bordi. Fatte queste regolazioni, l’utente può chiaramente utilizzare gli strumenti per ritratti con AI già noti, come VoltoAI, PelleAI e CorpoAI, per far risaltare i soggetti nell’inquadratura.

L’aggiornamento 4 di Luminar AI migliora anche l’accesso alle Texture, per aiutare gli utenti a vedere come possono essere utilizzate per dare vita alla loro visione creativa. Per comprendere l’effetto di una texture in un lavoro in corso, ora in pratica è possibile sfogliare visivamente le texture proprio come si fa con gli strumenti CieloAI e Cielo evolutoAI. E’ stato inoltre ripensato il modo in cui i cieli sostitutivi vengono allineati all’orizzonte in CieloAI. Gli slider Posizione verticale, Posizione orizzontale e Sfumatura orizzonte sono stati sostituiti dal controllo Spostamento orizzonte, disponibile nella sezione Orientamento cielo. Questo singolo controllo consente di posizionare meglio un cielo sostitutivo nell’inquadratura per allinearlo all’orizzonte e creare un’immagine finale molto più omogenea e naturale.

L’aggiornamento 4 di LuminarAI è gratuito per gli attuali utenti di LuminarAI. Per comprare e scaricare l’app, visitate il sito ufficiale.