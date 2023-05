L’utility NTFS for Mac a 3,5$ con Bundlehunt, più facile gestire dischi Windows

Apple offre la possibilità di leggere dischi, unità e partizioni formattate in NTFS ma non integra di serie in macOS funzionalità per la scrittura su questo filesystem.

È possibile risolvere il problema in vari modi, inclusi comandi del Terminale e utility dedicate come Paragon NTFS per Mac o Tuxera NTFS per Mac. Alternativa a questi due software commerciali, è NTFS for Mac, utility commerciale che normalmente costa 19,95$ ma che nel momento in cui scriviamo è possibile ottenere con 3,50$ più i 3 dollari di accesso al Bundle di BundleHunt.

iBoysoft NTFS for Mac V5.0 supporta macOS 10.13 e seguenti, (incluso macOS Ventura). dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare la versione precedente per chi ha bisogno di eventualmente bisogno di questa utility per le precedenti versioni di macOS.

NTFS for Mac di iBoySoft funziona sia sui Mac con processori Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon ( M2, M1, M1 Pro, M1 Max Mac). Secondo lo sviluppatore, le performance sono equivalenti a quelle native per la scrittura di unità APFS & HFS+.

Sono supportati dischi rigidi, unità SSD e altri dischi esterni inizializzati come NTFS e tutte le versioni di questo file system ( da Windows NT 3.1 a Windows 10). L’uso è trasparente ed è possibile accedere alle varie unità alla stregua di quanto avviene con le unità inizializzate nei file system gestiti nativamente da macOS.

