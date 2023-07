iPhone 15 Pro sarà più facile da riparare

Al pari di quanto già visto con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, per gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max è previsto uno chassis riprogettato che dovrebbe rendere i nuovi dispositivi più facili da riparare.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, lasciando immaginare che sui futuri iPhone 15 Pro è previsto un vetro posteriore rimovibile. Negli iPhone 14 e 14 Plus , sia lo schermo, sia il pannello in vetro nel lato posteriore si possono rimuovere svitando due viti, in questo modo chi ripara può accedere all’hardware da entrambe le parti. Mentre la sostituzione del display negli iPhone è sempre stata relativamente semplice, da iPhone X in poi cambiare il vetro posteriore significava smontare completamente il terminale, rimuovere con grande difficoltà il panello posteriore di vetro incollato allo chassis, per poi dover rimontare il tutto. Questo cambiamento non è stato attuato sugli iPhone 14 Pro, rendendo più complessa e costosa l’operazione di sostituzione del vetro posteriore.

La possibilità di rimuovere con maggiore semplicità il vetro posteriore – secondo Gurman – dovrebbe portare a una diminuzione di eventuali costi di riparazione. Attualmente l’assistenza ufficiale di Apple chiede 198,99 € per danno al vetro posteriore di iPhone 14, 228,99€ per iPhone 14 Plus; il prezzo sale a ben 599€ per iPhone 14 Pro e 669€ per iPhone 14 Pro Max.

Il puzzle delle novità che riguardano iPhone 15 è ormai definito. A inizio lugio sono circolate voci secondo le quali la produzione di iPhone 15 sarà avviata ad agosto.