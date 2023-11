M3 Ultra potrebbe integrare fino a 80 core grafici

Il chip M3 Ultra, la versione più potente dell’M3 che non è stata ancora presentata, potrebbe integrare GPU fino a 80-core, offrendo potenza di altissimo livello.

Con i chip M1 e M2 è stato stabilito un modello per la famiglia dei chip Apple Silicon, con le varianti Ultra che raddoppiano i core e offrono ulteriori vantaggi rispetto agli altri della stessa famiglia. Le varianti Ultra (M1 Ultra e M2 Ultra) collegano il die di due chip raddoppiando le prestazioni.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito alcune indicazioni su cosa aspettarsi da M3 Ultra.

Secondo il redattore di Bloomberg, M3 Ultra potrebbe disporre della bellezza di “80 core grafici”. Gli attuali M3, lo ricordiamo, sono disponibili in tre varianti: M3 (CPU 8-core e GPU 10-core), M3 Pro (CPU fino a 12-core e GPU fino a 18-core) e M3 Max (CPU fino a 16-core e GPU fino a 40-core) con differenze anche in termini di memoria unificata (rispettivamente fino a 24GB, fino a 36GB e fino a 128GB).

Il presunto M3 Pro potrebbe collegare il die di due chip M3 Max, raddoppiando core di CPU e GPU, con ovvii vantaggi in termini di prestazioni.

Con gli M2, la versione Pro offre una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 19-core, insieme a un massimo di 32GB di memoria unificata; la variante M2 Max offre una GPU fino a 38-core, il doppio della banda di memoria e fino a 96GB di memoria unificata. M2 Ultra offre fino a 24-core per la CPU e 76 core grafici.

Con M3 Max, Apple ha cambiato un po’ l’approccio visto in precedenza con le varianti Max e questa offre più core per la CPU e il doppio dei core per la GPU. Secondo Gurman, oltre a offrire più core nella CPU e più core nella GPU, Apple potrebbe offrire il supporto ad ancora più memoria arrivano fino a 256GB di memoria unificata.

Dettagli sulla variante Ultra degli M3 dovrebbero arrivare nei mesi seguenti, con l’inizio dei test, mentre il lancio di prodotti specifici è previsto per il 2024 (la prima macchina sulla quale è previsto il futiro chip è il Mac Studio).