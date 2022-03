Mac mini 2023 avrà lo stesso form factor dell’attuale per Ming-Chi Kuo

Il Mac mini che dovremmo vedere il prossimo anno non cambierà dal punto di vista del form factor. Ad affermarlo è l’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities secondo il quale il Mac compatto rimarrà più o meno lo stesso dal punto di vista del design.

Il Mac mini non è cambiato molto dal punto di vista del design con l’arrivo della versione con chip M1 (qui la nostra recensione); esteticamente è rimasto simile al precedente modello con CPU Intel ma sono cambiate le porte disponibili di serie; il design del piccolo computer desktop ha la forma di un piccolo quadrato; si è sempre differenziato sin dai primissimi modelli, per la forma compatta, pensato per chi è alla ricerca di una macchina da collegare a mouse, tastiera e monitor (che magari possiede già), per la sua silenziosità e l’efficienza energetica (aumentata notevolmente grazie al chip M1).

Il modello attualmente in vendita di Mac mini M1 integra due porte Thunderbolt/USB4, Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps), Porta HDMI, Porta Gigabit Ethernet (configurabile con 10Gb Ethernet) e Jack da 3,5 mm per cuffie. È presenta la connessione WiFi ( 802.11ax) e la tecnologia Bluetooth 5. Le dimensioni sono: 3,6 cm x 19,7 cm x 19,7 cm e il peso è di soli 1,2kg. Il guscio è realizzato in alluminio riciclato.

Il design del futuro Mac mini simile all’attuale (come afferma l’analista) non sorprende e d’altra parte anche il Mac Studio da poco presentato ha un design palesemente ispirato al mini.

Le dimensioni compatte e le prestazioni offerte rendono il mini una macchina molto versatile, utilizzabile negli ambiti più disparati senza problemi: una postazione di lavoro completa aggiungendo una tastiera, un mouse o un trackpad e uno o due monitor.

Qui sotto trovate prezzi e configurazione dei Mac mini attuali.

