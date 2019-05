MacBook 12″ Retina, sconto del 25%: su Amazon vi costa 1149,99€

Se vi serve un Mac super portatile, addirittura più leggero e piccolo di qualche iPad, su Amazon il MacBook 12″ retina con disco da 256Gb e 1,2 Ghz, viene offerto ad un prezzo speciale: solo 1149,99 Euro.

Questa macchina, pur disponibile da qualche tempo e non potentissima, rappresenta ancora oggi la miglior soluzione per avere un vero computer con tastiera e macOS di dimensioni tali da essere infilato da qualunque parte dimenticandosi di trasportare con sé una macchina capace di fare tutto quel che fare nella quotidianità: scrivere, navigare, creare e gestire fogli di calcolo, vedere un film o giocare. Pesa meno di un chilo ed è spesso nel punto massimo meno di un centimetro e mezzo, ha una lunga autonomia ed ha anche una discreta capacità nel disco fisso. In più ha 8 GB di ram.

In commercio questa macchina costa 1549 euro. In questo periodo è possibile trovarla con qualche sconto, ma al momento non abbiamo trovato nessun rivenditore autorizzato, quale è Apple, capace di proporla a 1149,99 euro, un ribasso di 400 euro e che percentualmente rappresenta il 25% in meno del listino.

