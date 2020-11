App Store Connect chiude a Natale, prevista pioggia di sconti

Anche quest’anno App Store va in vacanza: naturalmente lo store digitale rimane sempre aperto e disponibile per gli utenti, chiude invece il portale per sviluppatori App Store Connect per le festività di Natale. E’ così da anni, e pure se il coronavirus non ci permetterà di festeggiare il Natale come avremmo voluto, la festività in sé per fortuna non è rimandabile. Ben vengano quindi le ferie natalizie, a cui non dovranno rinunciare neppure i dipendenti Apple.

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sul portale per gli sviluppatori, Apple ha infatti ricordato che App Store Connect chiuderà per Natale: la piattaforma per pubblicare nuove applicazioni o gli aggiornamenti delle stesse su App Store non sarà disponibile dal 23 al 27 dicembre. Questo significa che durante quella settimana non sarà possibile aggiornare le app, né pubblicarne di nuove. Perciò neppure si potranno lanciare promozioni che, come da tradizione, probabilmente arriveranno in massa tutte prima della chiusura.

«La stagione più impegnativa sull’App Store è quasi arrivata. Assicuratevi che le vostre app siano aggiornate e pronte per le vacanze, poiché le nuove app e gli aggiornamenti non saranno accettati dal 23 al 27 dicembre (PDT). Assicuratevi quindi di programmare, inviare e far approvare in anticipo eventuali rilasci. Tutte le altre funzionalità dell’App Store Connect e degli account sviluppatore rimarranno invece disponibili».

Come dicevamo quindi gli sviluppatori hanno esattamente un mese per prepararsi in anticipo, accelerando i lavori qualora si rendessero conto di non riuscire a lanciare per tempo il proprio software entro la scadenza appena fissata. Va infatti tenuto conto anche dei tempi di attesa necessari ai revisori di App Store per passare al settaccio il codice di ogni singola applicazione prima di approvarla e pubblicarla sul negozio digitale di Cupertino.

Per gli utenti invece questo come detto significa anche che, con lo stop di una settimana, come già accaduto in passato probabilmente noteranno un maggior numero di sconti e promozioni su App Store da qui al 23 dicembre. Durante la pausa le app distribuite tramite App Store potranno invece essere acquistate, scaricate, cancellate e riscaricate di nuovo senza alcuna limitazione.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha annunciato uno dei cambiamenti più importanti e consistenti di sempre per il suo negozio digitale, ovvero il dimezzamento delle commissioni richieste da Apple agli sviluppatori che dal 30% scende al 15% ma solo in determinate condizioni.