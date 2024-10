MacBook Air M2 al minimo Amazon per la festa delle offerte Prime, solo 979 €

Pubblicità

Come sapete Apple ha lanciato nel 2024 MacBook Air M3 e nello stesso tempo scontato a 1.249 euro il MacBook Air M2 presentandolo come un grande affare. Ma per la festa delle offerte Prime, lo trovate al minimo di sempre su Amazon infatti 270 euro meno e anche il prezzo più basso di sempre: 979 €.

Di questa macchina è ormai quasi inutile parlare diffusamente. Ne abbiamo discussso a lungo pubblicando anche in una recensione che vi permette di sapere tutto quello che serve dell’ultimo erede di una linea che è quella di maggior successo commerciale tra i computer Apple. In un articolo separato, invece, facciamo un dettagliato confronto con il MacBook Air con processore M1, il primo portatile (con il MacBook Pro) ad avere il nuovi chip fatti in casa dalla Mela.

Qui in sintesi vi diciamo che le principali novità sono nel design, più squadrato, nello schermo che diventa più grande e ovviamente anche nel processore che è l’M2.

Dispone di una CPU 8-core, integra una GPU fino a 10-core e fino a 24 GB di memoria unificata, la batteria arriva fino a 18 ore. Nuovi sono la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array, il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. Infine riappare il connettore di alimentazione MagSafe.

Questo Mac nella versione da 256 GB viene spesso scontato da Amazon che oggi, ad esempio, lo presenta in ribasso all’eccellente prezzo di 979 in tre diverse colorazioni. A voi la scelta!