MacBook Pro 16″ pronta spedizione su Amazon: tre disponibili

Il MacBook Pro 16″ è pronta spedizione sia nella versione da 512 GB che nella versione da 1 TB. Ecco la miglior notizia per chi vuole acquistare la nuova macchina che Apple vi spedisce, invece, con tempi ancora lunghi.

Inutile dire altro sul MacBook Pro 16″, se non che si tratta dell’ultimo modello e il prodotto di punta dei portatili della Mela. Pur dimensionalmente ed esteticamente simile a quello di cui prende il posto, introduce diverse novità come un processore molto più potente, nuove schede grafiche, un sistema audio evoluto e sofisticato sia per altoparlanti che per microfoni e il display di dimensioni superiori. Infine c’è anche la nuova tastiera con meccanismo a forbice che dovrebbe costituire un enorme passo avanti, come confermato anche dalle prime prove, rispetto a quella precedente con meccanismo a farfalla, molto criticata proprio dai professionisti.

Nei giorni scorsi vi avevamo detto che Amazon aveva cominciato a metterlo a listino. Ora promette per il modello da 512 GB la spedizione in giornata e l’arrivo entro lunedì. Apple ve lo consegna non prima del 5 dicembre. Comprando avrete anche garanzia della protezione del prezzo e la possibilità di restituire la macchina fino al 31 gennaio in virtù della offerta di Natale di Amazon che ha allungato i tempi di rimborso per ogni acquisto fatto dal primo novembre fino a fine dicembre e prezzi sono gli stessi di Apple. Unico problema: al momento in cui scriviamo ce ne sono solo tre disponibili, due da 512 GB e 1 da 1 TB.

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.