I migliori libri sulla fotografia analogica

Un po’ di tempo fa avevamo presentato una lista di libri relativa alla fotografia digitale, che come sappiamo tutti è lo standard del nostro tempo. Ma in realtà c’è anche un’altra strada per chi vuole catturare delle immagini (o “scrivere con la luce”, come dice il significato etimologico della parola “fotografia”) ed è quella che è stata utilizzata a partire dall’Ottocento, quando sono nate le prime tecniche fotografiche. È la fotografia analogica, basata su pellicola.

Ancora oggi praticata da appassionati e amatori del genere, presenta tuttavia alcune difficoltà perché il suo bello ma anche il suo limite principale è introdurre l’attrito di apparecchi e rullini, chimici e sviluppi, ingranditori e stampa (o scansione della pellicola). Un problema, per chi non ha mai avuto esperienza in questo genere di cose. Ma, dato che ogni problema è in realtà un’opportunità, ecco qui i migliori libri da leggere sull’argomento.

La Fotografia Analogica Oggi: Come Rallentare la Propria Quotidianità (Con la Pellicola 35mm) In Un Mondo Digitale

Irene Biancolli ha avuto una buona idea: riprendere in mano la vecchia macchina fotografica a pellicola – attenzione, non la Polaroid o l’Instamatic – e ragionare su come sia possibile scattare con pellicola a 35 millimetri o “135”, il “piccolo formato” che è anche il “formato pieno” da cui deriva il concetto di “full frame” e l’equivalenza della lunghezza focale degli obiettivi. L’idea è buona, l’esecuzione ancora migliore, l’unico rimpianto è che il libro sia molto breve (l’equivalente di 41 pagine) ma pensato per chi scatta oggi e non ha esperienza di pellicola: cos’è una macchina analogica, è ancora possibile scattare? cosa cambia rispetto al digitale? cosa serve per iniziare? quali macchine e rullini comprare, e così via. Un piccolo breviario utilissimo.

Fotografia analogica. Riscoprire la fotografia su pellicola 35mm, medio e grande formato

Come il vinile, anche la fotografia analogica sta riconquistando il cuore di molti appassionati: c’è chi non l’ha mai usata, chi invece la riscopre dopo averla dimenticata, e chi la frequenta da sempre senza alcun tentennamento. Questo manuale scritto da Chris Marquardt si rivolge a tutti e tre i tipi di utenti: il libro è in effetti una guida completa e di facile lettura per chi vuole scoprire o approfondire il mondo della fotografia analogica e le prassi di lavoro oggi consolidate, ma aprendo parentesi anche su un flusso di lavoro ibrido pellicola/digitale che spazia dalla digitalizzazione dei negativi fino all’uso degli smartphone per misurare l’esposizione. Moderno e facile, molto utile.

L’essenza della fotografia analogica: breve manuale semplificato per principianti e amatori

C’è molto da dire circa la fotografia analogica e quindi molti libri potenzialmente da leggere. Le differenze non sono ovviamente sulla materia in quanto tale, piuttosto sull’approccio e sul tipo di sguardo e utilità che il lettore ne può trarre. In questo caso Federico Maria Martini propone un altro libro molto breve ma che ha l’obiettivo di spiegare rapidamente e un maniera funzionale come si usa un apparecchio analogico, cosa si può fare, in quale modo. Il neo principale è il costo dell’edizione cartacea (per meno di 80 pagine) e anche di quella digitale. Ma sul Kindle almeno si può leggere un estratto.

Kodak Suc Daylight 39 800iso Fotocamera usa e Getta, Giallo e Blu

Ma perché non provate? La cosa più semplice, anziché comprare macchine fotografiche istantanee o vecchie macchine usate, è provare una usa-e-getta che ha illuminato la vita di milioni di famiglie e creato la fortuna di Kodak, che è nata proprio con questo tipo di apparecchi non ricaricabili. Si comprano su Amazon, come questa che ha la mitica pellicola a colori da 800 Iso con 39 esposizioni. Ci sono varie possibilità, questa ha un tipo di pellicola adatta solo agli scatti in esterna (alla luce del sole) ma si trovano anche vari altri modelli. Cosa meglio? Si prova, si fa sviluppare e poi si vede se piace fare queste foto.

Sfida Fotografica di 30 Giorni: Idee fotografiche e progetti fotografici per un mese intero – Un’ispirazione per provare nuovi temi, effetti e tecniche

Un libro molto particolare: in realtà è un modo per portare avanti il proprio lavoro e la propria passione fotografica. Si applica tranquillamente anche alla fotografia analogica e lo segnaliamo soprattutto perché, quando si apprende una nuova tecnica, è facile rimanere schiacciati tra le cose da sapere e l’ispirazione necessaria ad andare avanti. Questo bootcamp offre lo stimolo giusto a nostro avviso per fare tutto quel che serve, rullini e fotocamera alla mano.

Manuale del bianco e nero analogico

Se parliamo di fotografia spesso parliamo di fotografia in bianco e nero. Se parliamo di fotografia analogica allora diventa quasi un dovere. In questa terza edizione rivista a arricchita Nicola Focci offre uno dei lavori più completi disponibili in lingua italiana, che permette di approfondire e imparare le tecniche di realizzazione degli scatti, la camera oscura e la stampa. A differenza della pellicola a colori, per la quale lo sviluppo è complesso dal punto di vista della chimica e non sono più disponibili ingranditori per la stampa del negativo, il bianco e nero può ancora essere fatto tutto in casa propria. Un’avventura senza confini, se si sa apprezzarla.

Scatti retrò. La guida completa per l’appassionato di macchine fotografiche vintage. Ediz. a colori

Esistono ancora macchine fotografiche a pellicola di nuova produzione, ma la vera gioia è cercare il vecchio apparecchio dei sogni, o scoprire qual è. Questa guida rende comprensibili i pregi, i difetti e le differenze di Leica. Canon, Kodak, Pentax, Polaroid, ma anche di marche molto più esotiche (Mecaflex, Globuscope, Mick-A-Matic). John Wade ha messo assieme più di 100 macchine fotografiche per tutti i formati di pellicola e inoltre ci sono indicazioni e trucchi per capire come farle funzionare al meglio. Per il resto, solo YouTube fa di più.

Dai tuoi occhi solamente

Serie di libri “Premium” come consueto per questa rubrica ma soprattutto perché se si parla di fotografia si parla anche e soprattutto di fotografi e letteralmente di “visioni”. In questo caso, quello di un’anonima tata che, negli anni Cinquanta e fino a tutto i novanta, ha continuato a scattare e accumulare foto sino alla sua morte, all’inizio del nuovo millennio. Totalmente sconosciuta in vita, Vivian Maier è diventata un fenomeno quando è stata riscoperta e Francesca Diotallevi ne racconta la storia molto bene, oltre a farci vedere alcuni degli scatti più belli tra quelli sinora pubblicati (molti altri ancora sono “inediti”).

I grandi maestri. 100 anni di fotografia Leica. Ediz. illustrata

Se vi punge la passione per Leica e le macchine fotografiche di Wetzlar, che hanno fatto la storia della fotografia (insieme a pochi altri marchi blasonati come Rolleiflex, ad esempio) questo libro è fondamentale. La raccolta dei Grandi Maestri è il punto di partenza per imparare cosa vuol dire fotografia e fotogiornalismo al tempo dell’analogico. Fonte di meraviglia e ispirazione continua.

Ansel Adams’ 400 Photographs

Qui a Macity abbiamo una grande passione per la fotografia, quella in bianco e nero soprattutto, e per i grandi parchi della California. Come non portare ad esempio allora Ansel Adams, il re della fotografia in bianco e nero, che ha rappresentato un passaggio fondamentale nella storia dell’arte fotografica. Il libro contiene un campione enorme della sua sterminata produzione e copre i suoi cinque principali periodi artistici che coprono la sua attività dal 1916 al 1968. Indimenticabile.

