Elon Musk minaccia di annullare l’acquisto di Twitter

Elon Musk non è soddisfatto di come Twitter si starebbe comportando in merito alla numerazione di bot e account fasulli, di conseguenza l’acquisizione sarebbe a rischio: Bloomberg riporta la modifica di una deposizione presso la Securities and Exchange Commission (SEC, l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori) in cui Musk afferma che Twitter starebbe commettendo una “sostanziale violazione” dei termini di fusione.

Quel che l’amministratore delegato di SpaceX e Tesla sostiene è che il social network che vorrebbe acquistare si starebbe rifiutando di divulgare informazioni sufficienti in merito allo spam dei bot e ai dati degli account finti: quel che fino ad ora avrebbe fornito – dice – sarebbe inadeguato, oltre che un tentativo di “offuscare e confondere” la situazione. In altre parole, Elon Musk farebbe leva sul fatto che Twitter starebbe cercando di nascondere la vera portata del problema coi bot che infesterebbero il social network.

Si ritiene che il capo di Tesla avrebbe bisogno di questi dati sia per prepararsi all’acquisizione di Twitter che per migliorare il finanziamento che dovrebbe improntare secondo i termini dell’accordo. Nel documento specifica che non ha bisogno di spiegare i suoi ragionamenti né di come intende usare questi dati, e soprattutto puntualizza che non ha alcuna intenzione di accettare nuove condizioni per accedere a queste informazioni.

Allo stato attuale, Twitter sostiene che bot e account falsi rappresentano meno del 5% degli utenti che pubblicano quotidianamente contenuti, ma non ha detto altro e pare non voglia dettagliare l’informazione: per questo motivo Elon Musk avrebbe ritenuto necessario sospendere “temporaneamente” l’acquisizione, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto definire la cifra che avrebbe investito in tal senso.

Ma questo non è l’unico ostacolo che dovrà superare l’imprenditore: ad esempio i regolatori dell’Unione Europea lo hanno già avvisato ricordandogli che dovrà comunque obbedire alle loro regole relative alla pubblicazione di contenuti, indipendentemente dal fatto che lui invece desideri allentare le politiche di Twitter. Tuttavia se Musk e Twitter continueranno a non accordarsi sull’argomento bot, l’acquisto da 44 miliardi di dollari potrebbe sfumare ancor prima di essere finalizzato.

