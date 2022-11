Samsung, nuova pubblicità prende di mira Apple

Samsung continua ad avere una ossessionata per gli utenti Apple e propone l’ennesima pubblicità che prende di mira iPhone.

Il nuovo spot si chiama “On the Fence” e mostra un uomo in quello che sembra essere un Apple Store, indeciso se passare dall’altra parte della staccionata.

“Ehi, cosa fai li sopra?”, chiede il dipendente dell’Apple Store, spiegando che non può sedersi sulla staccionata. Ma l’uomo indeciso se saltare o meno dall’altra parte, spiega che nel lato Samsung ci sono “telefoni pieghevoli e fotocamere spettacolari”. Le parole dell’uomo sulla staccionata attirano un diverso cliente Apple, una donna che sembra essere attirata dall’idea dei telefoni pieghevoli e il dipendente dello store cerca di convincere l’uomo sulla staccionata a non andare: “Stiamo aspettando che tutto questo arrivi qui”, spiega il dipendente dello store. “Perché?” – replica l’uomo sulla staccionata – “è già da quella parte”; al che il dipendente dello store replica: “Perché è quello che facciamo: aspettiamo”. Lo spot termina con la tagline: “Time to get off the fence” (un gioco di parole che significa sia è ora di saltare il recinto, sia è ora di prendere una decisione).

Non è la prima volta che Samsung mette in circolazione spot che prendono di mira iPhone e utenti Apple. Le ultime pubblicità che prendono di mira l’iPhone puntano alla mancanza di un dispositivo pieghevole da parte di Apple.

A settembre era circolato uno spot intitolato “Buckle Up” (“allacciate le cinture”) che provava a mettere in ombra l’iPhone, e poi una serie di tweet per evidenzirea l’assenza di un iPhone pieghevole e altri tweet per affermare che la fotocamera da 48 megapixel di iPhone 14 Pro è roba già vista e che il suo Galaxy S22 vanta i 108 megapixel.

