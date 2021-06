macOS 12: Mammoth o Monterey il nome in codice?

Manca poco all’annuale conferenza per sviluppatori (WWDC), evento nel corso del quale dovrebbero essere presentate, le varie versioni dei nuovi sistemi operativi: iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e la nuova versione di macOS.

Come si chiamerà macOS 12?

Quale sarà il nome in codie di macOS 12? La domanda è un vero tormentone tutti gli anni, da quando Apple ha cominciato a usare dei nomi in codice per lo sviluppo del sistema operativo, nomi che poi sono stati utilizzati anche in pubblico ed ufficialmente. Dopo avere usato nomi dei grandi felini (a cominciare con OS X 10.0 che si chiamava “Cheetah”, Ghepardo) si è passati da OS X 10.9 “Mavericks” (qui la spiegazione del nome) in poi ai nomi di località californiane. Abbiamo avuto OS X 10.10 Yosemite (dall’omonimo parco californiano), OS X 10.11 El Capitan (dall’omonima montagna nel parco di Yosemite), macOS 10.12 Sierra (dal nome dell’omonima catena montuosa), macOS 10.13 High Sierra ( riferimento ad un’altra catena montuosa.), macOS 10.14 Mojave (dall’omonimo deserto), macOS 10.15 Catalina (dall’isola di Santa Catalina che si trova nel sud della California) e macOS 11 Big Sur (nome che deriva dalla zona costiera del Big Sur, situata nella costa centrale della California.

Le ipotesi sul nome di macOS 12 sono diverse ma le più “papabili” – spiega 9to5Mac – sono macOS 12 Mammoth oppure macOS 12 Monterey, due denominazioni che Apple ha registrato come marchi associabili a sistemi operativi. “Mammoth” è stato registrato lo scorso aprile; “Monterey” nel dicembre 2020 .

Mammoth è una zona della California nota per un comprensorio sciistico; Monterey è una cittadina nota – tra le altre cose – per il Monterey Pop Festival, ricca di affascinanti paesaggi costieri.

In passato Apple ha registrato anche nomi quali: Sequoia, Sonoma e Ventura (ancora evidenti riferimenti alla California). Altri (a nostro avviso improbabili) nomi circolati in passato per il possibile utilizzo come nomignoli/riferimenti delle future versioni di macOS, sono: Cupertino (la città sede del quartier generale di Apple), Golden Gate (riferimento allo stretto che unisce la baia di San Francisco con l’Oceano Pacifico e al relativo ponte), “Hollywood”, “Napa”, “Tahoe”, “Redwood”, “Long Beach”.

Insomma, sono state nominate le località e i riferimenti più not… Per sapere quale sarà il nome commerciale scelto da Apple per la futura versione di macOS basta attendere qualche giorno.