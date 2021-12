Cintura tattica Xiaomi Army Style in sconto a 31,54 euro

Quante volte capita durante il giorno di aver bisogno di quel particolare strumento e doverci rinunciare perché temporaneamente irraggiungibile oppure cercarlo in lungo e il largo perdendo tempo prezioso? Con la cintura tattica di Xiaomi questo problema è risolto e in questo momento vi si pone rimedio anche comprandola in sconto.

Per la precisione si chiama Xioami Army Style e a vederla appare in tutto e per tutto come una comunissima cintura per pantaloni, di quelle realizzate in robusto tessuto con una levigata placca metallica a proteggere la chiusura. In realtà è proprio in questa zona che si nasconde il segreto di questa cintura: la placca si sgancia completamente per rivelare una serie di strumenti da tirare fuori ed utilizzare nekl momento più opportuno.

Come un coltellino svizzero dal fattore-forma di una carta di credito, ad ogni lato è nascosto un attrezzo da tirare fuori con un dito: c’è il cavatappi e l’apriscatole, un uncino, un piccolo paio di forbici, una lima per le unghie e l’immancabile pin per estrarre il vassoio SIM dei telefoni cellulari. Strumenti questi che come dicevamo capita di doverli usare durante la giornata e che in questo modo saranno sempre con noi senza neppure l’ingombro che potrebbe avere un tradizionale coltellino multiuso.

Se vi interessa come dicevamo al momento Xiaomi Army Style si può comprare in sconto online: anziché pagarlo 46,35 euro si porta a casa per 31,54 euro. Inoltre è disponibile in due diverse colorazioni per il tessuto della cintura: potete scegliere tra nero e verde militare.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.