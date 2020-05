Marzotto Lab punta sul digitale: il futuro della vendita di tessuti è online

Showroom virtuale, visione 3D dei tessuti, campionature in click: sono queste alcune delle proposte per un futuro che parla digitale per Marzotto Lab. Marzotto Lab punta al digitale: l’azienda porta avanti un percorso intrapreso già lo scorso anno, ma che la pandemia da Coronavirus ha reso fondamentale e che mette in discussione la convinzione per cui anche un articolo da toccare e scegliere con le dita oltre che con gli occhi, come il tessuto, non possa essere oggetto di acquisti e presentazioni online e non possa far parte di un futuro più sostenibile e connesso.

La società del gruppo Marzotto, leader mondiale nella produzione di tessuti per abbigliamento e arredamento in cotone, lino e lana, presenterà le proprie collezioni online grazie alla piattaforma Bsamply e all’app di realtà aumentata iCatalog.

L’idea del gruppo Marzotto è quella di un approccio al cliente più smart, tagliando drasticamente gli sprechi e l’inquinamento dei prodotti dalla campionatura, ma che la situazione attuale ha reso ancora più fondamentale. L’obiettivo è quello di riuscire a integrare, in futuro, la vendita online e offline.

Intanto, il passaggio al digitale è stato possibile grazie alla piattaforma Bsamply, la B2B sales platform, che consente di esporre le proprie collezioni online attraverso la creazione di private show-room e di richiedere campioni e inviare ordini. Sulla piattaforma sarà possibile dialogare con il venditore su appuntamento.

Grazie all’app di realtà aumentata Tessuti di Sondrio iCatalogue, sviluppata con SENSE Immateriale Reality, sarà possibile visualizzare i tessuti in movimento sullo schermo del proprio smartphone, verificando caratteristiche come la caduta, difficilmente verificabili da una semplice fotografia. Ci sarà la possibilità di fare ordini di grandi e piccole dimensioni e quindi è probabile che il prossimo passo, dopo la vendita ai grandi acquirenti, sarà quello della vendita al dettaglio o ai piccoli rivenditori.

I primi marchi della famiglia Marzotto ad essere interessati da questo processo di digitalizzazione sono Radaelli Velluto, eccellenza italiana con una storia ultracentenaria e Tessuti di Sondrio, noti per la produzione di tessuti per l’abbigliamento di alta gamma.

