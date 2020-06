Mascherine equivalenti FFP2 (KN95) in super offerta a soli 1,50 euro l’una

Offerta molto interessante per chi è alla ricerca di mascherine FFP2 a buon mercato: su Cafago le trovate a circa 1,50 euro l’una, un prezzo particolarmente interessante considerando il costo nettamente superiore con cui vengono spesso proposte in altri canali. Si tratta di mascherine KN95, standard asiatico equivalente all’europeo FFP2, realizzate in tessuto non tessuto di colore bianco che, oltre a proteggere da particelle sospese nell’aria e dall’inquinamento quotidiano, possono essere impiegate in questo momento di emergenza per ridurre al minimo le possibilità di contagio da coronavirus.

Sono comode da indossare e confortevoli anche per lunghi periodi, ma soprattutto promettono un’efficace protezione grazie ai suoi 5 strati e alla capacità filtrante, pari al 95% sia in entrata che in uscita, quindi in linea teorica non proteggono soltanto gli altri ma anche la propria persona. Di contro, per fare un esempio, le mascherine chirurgiche hanno una capacità di filtraggio pari al 95% in uscita e del 20% in entrata.

In questo confronto, il prezzo da pagare è quello di una minore traspirabilità, che si riduce del 40-60% con le mascherine di tipo FFP2. Ad ogni modo l’emergenza non è ancora terminata e oggi ancora più di ieri serve la massima attenzione per uscire il più possibile dalla pandemia da coronavirus: un ottimo modo per riuscirci è dotarsi di adeguate precauzioni come appunto le mascherine, il cui uso è comunque consigliato quantomeno per diffondere nell’aria il quantitativo minore possibile di droplet, le famose “goccioline” di saliva che secondo gli scienziati rappresentano uno dei veicoli di trasmissione del virus Sars-CoV-2 più forti.

Quelle in promozione sono certificate contro le PM2.5, foschia, polvere, polveri sottili, e rispettano lo standard GB2626-2006. La confezione è da 10 pezzi, quindi assolutamente adatta per tutelare voi, la vostra famiglia, e chi vi sta più caro. La spedizione avviene dalla Cina, sarà quindi necessario attendere un almeno due settimane per la consegna ma l’attesa è certamente giustificata se si considera il risparmio. Se infatti il prezzo delle mascherine chirurgiche è stato calmierato a 61 centesimi IVA compresa, queste di tipo FFP2 le potete comprare per poco meno di 1,50 euro l’una.

Per accedere alla promozione potete cliccare su questo link. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.