Mascherine KN95 equivalenti FFP2 a soli 1,49 euro ad unità con spedizione gratis

Disponibile su Cafago una nuova allettante offerta per una confezione di mascherine KN95, equivalenti alle FFP2 standard europeo. Si tratta delle ormai ben conosciute mascherine di tessuto non tessuto a strato multiplo, con clip per il fissaggio sul naso e doppio supporto per orecchio, capaci di filtrare il 95 delle particelle presenti nell’aria.

L’offerta è particolarmente interessante visto il prezzo unitario per mascherina pari a soli 1,49 euro nel caso in cui si decida di acquistare il pacchetto da 20 unità. Il prezzo del pacchetto da 20 infatti è di 29.99 dollari, sicuramente il più economico in termini di costo per mascherina.

Per acquistare il pacchetto da 20 basta cliccare su questo link diretto.

Nel caso invece si desiderasse acquistare un pacchetto da soli 10 unità, il prezzo diventa leggermente superiore: il costo totale sarà di 15,99, con un costo unitario dunque pari a 1,59 euro, con un rincaro di soli 10 centesimi di euro.

Per acquistare il pacchetto da 10 basta cliccare su questo link diretto.

In entrambi i casi le spese di spedizione sono gratuite con consegna dalla Cina; i tempi stimati per l’arrivo a destinazione sono di almeno 15 giorni. Nel caso in cui si voglia abbreviare l’attesa sarà possibile scegliere la modalità di spedizione Duty Free Shipping che con un contributo di pochi euro ridurrà i tempi di consegna ad almeno 11 giorni.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.