Le spedizioni di iPad e PC previste in calo per tutto il 2020

Nel primo trimestre segnato dalla pandemia di Coronavirus le spedizioni di computer sono calate del 9%: secondo gli analisti di Canalys il peggio è alle nostre spalle ma l’ultimo report, seppur lasciando intravvedere segnali di ripresa, indica che l’andamento negativo si protrarrà ancora per diversi mesi, con una previsione di spedizioni iPad e PC in calo anche per tutto il resto del 2020.

Innanzitutto occorre precisare che Canalys, a differenza di altre società di ricerca e analisi di mercato, nella voce spedizioni globali di PC include computer desktop, notebook e anche i tablet. Il ritorno alla normalità delle catene di approvvigionamento e della produzione permetterà però di contenere la flessione del mercato: rispetto al calo del 9% del primo trimestre, si prevede che le spedizioni iPad e PC nel 2020 segneranno meno 7%.

La flessione dell’economia mondiale ridurrà gli acquisti non indispensabili per concentrarli solo su beni e servizi più importanti, per questa ragione gli analisti prevedono anche che i desktop subiranno il calo più consistente, meno invece i portatili, più utili e gettonati per lavoro e scuola a distanza.

A differenza di altri report precedenti, i tablet e anche gli iPad sono previsti in calo. Questo si verificherà se la spesa dei consumatori non si riprenderà entro l’ultimo trimestre di quest’anno, sempre nell’ottica di riduzione di acquisti non indispensabili in periodo di incertezza globale. Viceversa altre società di analisi ritengono che i tablet e gli iPad in particolare sono stati tra i dispositivi elettronici più acquistati per poter gestire scuola e lavoro da casa nel periodo di blocco e quarantena.

Infine il ritorno alla normalità e stabilità è previsto solo nel 2021, mentre una crescita contenuta del 2% è indicato solo per il 2022. L’andamento a rilento dell’economia significa che i picchi raggiunti nel 2019 si faranno attendere ancora a lungo.

