Iliad prepara le prossime rivoluzioni per offerta 5G e telefonia fissa

Per celebrare il secondo compleanno di iliad in Italia l’operatore ha promesso una sorpresa rivoluzionaria che, alla fine, ha svelato essere un contest per individuare alcuni numeri nascosti nei post ufficiali sui social per vincere un iPhone 11, una sorpresa meno consistente di quanto sperato da molti, in ogni caso è lecito attendersi altre rivoluzioni iliad in arrivo, in particolare una offerta 5G e successivamente l’ingresso dell’operatore nella telefonia fissa.

L’anticipazione è arrivata nei giorni dei festeggiamenti del secondo compleanno con un post firmato da Benedetto Levi, giovane amministratore delegato di Iliad Italia. «Il 29 maggio 2018 arrivavamo sul mercato con la nostra offerta, sembra un attimo fa. Giusto il tempo di fare una Rivoluzione. E siamo pronti per farne tante altre».

Il 29/5/2018 arrivavamo sul mercato con la nostra offerta, sembra un attimo fa.

Giusto il tempo di fare una Rivoluzione.

E siamo pronti per farne tante altre.😉#weareiliad pic.twitter.com/9pAijvo15b — Benedetto Levi (@benedettolevi) May 29, 2020

Nel suo messaggio il dirigente non specifica le nuove rivoluzioni in arrivo, in ogni caso Levi ha offerto indicazioni chiare e precise in interviste e interventi negli scorsi mesi. In ordine di tempo la prossima rivoluzione iliad consisterà nella offerta 5G che il dirigente anticipa come diversa da tutte quelle degli altri operatori, finora concentrati in pubblicità e marketing perché in questo modo l’attenzione dei clienti non risulti focalizzata sulla scarsità di terminali disponibili e soprattutto sulla limitata copertura territoriale delle reti di prossima generazione.

Le anticipazioni indicano genericamente che iliad lancerà la sua offerta 5G nella seconda metà di quest’anno. Tenendo presenti le dichiarazioni di Levi è praticamente certo che questa rivoluzione non solo arriverà presto, ma soprattutto in tempo per gli iPhone 12, con quattro modelli tutti previsti con connettività 5G.

La terza rivoluzione iliad invece prima della pandemia era prevista vagamente entro il 2024, ma chiusure, lavoro da remoto, scuola a distanza e così via, hanno accelerato progetto e piano: ora sembra che l’ingresso di iliad nella telefonia fissa per chiamate e soprattutto abbonamenti internet per la casa potrebbe arrivare già entro il 2021.

Tutti gli articoli su iliad di macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

A novembre gli utenti iliad italia hanno superato quota 4,5 milioni: l’operatore continua a investire per espandere la sua rete cellulare proprietaria. In questo articolo i dettagli dell’offerta da 50GB al mese a 7,99 euro invece qui le offerte di Kena e Ho, operatori virtuali low cost rispettivamente di TIM e Vodafone, introdotte per contrastare il crescente successo di iliad in Italia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iliad sono disponibili da questa pagina. Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 12 o iPhone 2020 pronti per il 5G è in questo articolo di macitynet.