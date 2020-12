Maserati, tutte le nuove auto saranno ibride o elettriche entro cinque anni

Nei prossimi cinque anni Maserati prevede di elettrificare l’intera gamma dei suoi veicoli. Lo riferisce il sito Electrek evidenziando anche che annunci specifici non saranno imminenti. Nel corso di un evento dedicato alla moda che si è svolto online, il CEO Davide Grasso ha confermato che l’azienda italiana produttrice di automobili sportive di lusso prevede l’elettrificazione di tutti i veicoli, offrendo sia varianti ibride plug-in, sia fully electric.

A settembre dello scorso anno l’azienda ha annunciato i piani per lo sviluppo, la produzione e l’elettrificazione dei nuovi modelli in Italia, a Modena, Cassino e Torino (Mirafiori e Grugliasco). L’azienda già all’epoca aveva riferito che tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica ibridi e a batteria in grado di fornire sia elevata innovazione che alte prestazioni. Per tutti i modelli elettrici il produttore afferma di voler combinare la tradizionale dinamica di guida con la tecnologia elettrica di nuova generazione, promettendo “modalità di guida uniche, autonomia estesa e capacità di ricarica ultraveloce”.

A luglio di quest’anno è stata presentata Ghibli Hybrid, primo tassello della nuova era che segna il nuovo corso. Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno le prime vetture del Brand ad adottare soluzioni 100% elettriche, saranno ingegnerizzate a Modena e realizzate presso il polo produttivo di Torino. Anche per la super sportiva MC20 è prevista una versione elettrica, prodotta presso lo stabilimento Maserati di Modena. La sfida è entrare nel mondo dell’elettrificazione senza snaturare la filosofia e i valori tipici del Marchio. Negli Innovation Lab di Modena intanto si sviluppa hardware e software. Lo sviluppo della dinamica del veicolo della MC20 è avvenuto per più del 90% avvalendosi di modelli virtuali con un approccio innovativo denominato Virtual Vehicle Dynamics Development, gestito direttamente da Maserati.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.