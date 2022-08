Mercato Smartwatch, Apple Watch sempre numero 1 e Samsung si difende bene

Le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 13% anno su anno nel secondo trimestre del 2022 nonostante macro incertezze quali inflazione e conflitti geopolitici.

È quanto emerge nell’ultimo report di Counterpoint Research sugli smartwatch dal quale emerge anche l’esplosione di questo mercato in India, dove si registra una crescita anno su anno di oltre il 300%, superando la Cina e consentendo a OEM indiani quali Fire-Boltt e Noise di conquistare quota di mercato a livello globale.

Sujeong Lim, Associate Director di Counterpoint Research, spiega che “il mercato ha registrato un andamento relativamente positivo nel secondo trimestre dell’anno rispetto alla tendenza al ribasso ipotizzata tre mesi addietro” e che, come previsto, “il rallentamento economico in Cina ha comportato un declino anno su anno nel segmento, con brand cinesi quali Huawei, imoo e Amazfit che hanno registrato una limitata crescita anno su anno o un declino”.

Tra i dati che emergono dalla ricerca, Apple ha registrato un incremento delle spedizioni dell’8% anno su anno, collocandosi ancora una volta al primo posto nel trimestre in questione. Si registra ad ogni modo un rallentamento nelle spedizioni degli Apple Watch 7 con nuovi acquirenti che ovviamente attendono gli Apple Watch Series 8 che l’azienda dovrebbe presentare a breve.

Samsung continua a rimanere al secondo posto, registrando una crescita del 40% anno su anno. La serie Galaxy Watch 4 continua e essere popolare in particolare nei mercati di Nord America e India.

Huawei si colloca al primo posto nel mercato cinese per il terzo trimestre consecutivo ma per il brand si evidenziano sempre più difficoltà per via delle sanzioni statunitensi che ostacolano la crescita.

Le spedizioni di Xiaomi cono cresciute del 13% anno su anno senza sostanziali cambiamenti nelle quote di mercato di questo brand.

Garmin scende di due posizioni e si colloca al settimo posto rispetto allo scorso anno. Le spedizioni di Amazfit sono calate dell’11% anno su anno a causa della domanda debole nel mercato cinese ma ha ottenuto buoni risultati in India dove è cresciuta del 65% anno su anno.

Il Nord America continua a essere il mercato più grande per gli smartwatch in generale e, come accennato, quello indiano è esploso con una crescita del 347% anno su anno, superando la Cina e diventando ora il secondo punto di riferimento nella classifica globale di questi prodotti. Nel trimestre in questione, il 30% dei modelli spediti sul mercato indiano sono dispositivi dai costi inferiori ai 50$, e i maggiori brand locali hanno presentato modelli molto economici, abbassando ulteriormente la barriera di accesso a questo settore per i consumatori.

La Cina – nel precedente trimestre al secondo posto – è stata spinta al terzo posto con una decrescita del 10% nelle spedizioni anno su anno e un calo nella domanda dei consumatori causato dai lockdown impostati nel Paese del Dragone ma anche dalla crescita economica negativa. L’Europa – terza nel precedente trimestre – si colloca al quarto posto nel settore con un declino del 13% anno su anno nelle spedizioni nel contesto della guerra Russia-Ucraina.