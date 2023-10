Mercedes-Benz Drive Pilot è la prima guida autonoma di Livello 3

Non è Tesla o un altro costruttore di auto elettriche ad aver ottenuto per primo la certificazione per un sistema di guida autonoma di Livello 3: lo storico marchio di auto di lusso europeo ha battuto tutti sul tempo già il 30 gennaio di quest’anno ed ora Drive Pilot può guidare le Mercedes-Benz EQS e classe S in Nevada e California.

Il cambio è epocale perché per la prima volta un costruttore di auto sarà responsabile in caso di incidente avvenuto con sistema di guida attivato, mentre l’umano al volante probabilmente non lo sarà. In pratica i sistemi automatici Tesla Autopilot, Super Cruise di General Motors, BlueCruise di Ford e altri ancora sono di livello 2 richiedendo sempre la costante attenzione del guidatore.

Livello 2 è assistenza alla guida, Livello 3 è guida autonoma

Dal livello 2 al livello 3 si passa dalla guida assistita alla guida automatica: per la prima volta il guidatore può distogliere l’attenzione dalla strada, rimuovere le mani dal volante e i piedi dai pedali. Per periodi anche lunghi il guidatore può guardare TV e smartphone, leggere un libro, giocare con gli altri passeggeri.

Naturalmente anche per i sistemi di guida autonoma di livello 3 ci sono delle limitazioni vincolanti: il guidatore deve comunque rimanere seduto al posto di guida e non può reclinare completamente il sedile, questo perché deve essere in grado di riprendere il controllo della vettura entro 10 secondi.

Mercedes-Benz Drive Pilot funziona a 5 condizioni

Ancora più vincolanti tutte le cinque condizioni che devono verificarsi per poter attivare Drive Pilot di Mercedes-Benz:

Le linee della corsia e/o i punti di Bott devono essere presenti e chiaramente visibili (indicatori di pavimentazione rialzati, rotondi, non riflettenti) La larghezza della corsia deve essere sufficiente La strada è asciutta e tutti i sensori non sono ostruiti L’auto si trova su un’autostrada omologata La velocità del veicolo è di 40 miglia orario o inferiore, quindi circa 63 km orari o inferiore.

Il costruttore verificherà come il sistema Drive Pilot si comporta in queste condizioni prima di ampliare gli scenari d’impiego e aumentare la velocità di crociera.

La vera guida autonoma promessa da Elon Musk e Tesla

Quando i sistemi di guida raggiungeranno il livello 4 l’auto sarà in grado di gestire quasi ogni situazione, mentre con il livello 5 la vettura potrà gestire qualsiasi scenario e situazione, tanto che il veicolo potrà essere completamente privo di volante, pedali e controlli per un guidatore umano.

Nel frattempo Elon Musk continua a promettere che la guida completamente autonoma di Tesla è sempre più vicina, una promessa che sentiamo da anni, ma che ora potrebbe esserlo davvero grazie ai progressi di intelligenza artificiale e reti neurali.

