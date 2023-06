Mercedes umilia Tesla in California con guida autonoma livello 3

Il sistema di guida autonoma di livello 3 di Mercedes-Benz ha ricevuto l’approvazione dal Dipartimento dei Veicoli a Motore, siglato DMV, della California lo scorso giovedì, 8 giugno: una vittoria schiacciante del costruttore tedesco che ha ottenuto l’approvazione prima del sistema Full Self-Driving di Tesla che, fondata proprio in California, è ferma al livello 2 di guida autonoma.

Con l’approvazione del DMV della California, Mercedes-Benz è autorizzata a vendere e noleggiare veicoli dotati del suo sistema di guida autonoma. Non solo una vittoria per Mercedes, ma anche per i sistemi di guida autonoma. Infatti, il sistema Drive Pilot di livello 3 di Mercedes-Benz è stato approvato dal DMV statale, rappresentando un passo significativo verso l’accettazione della tecnologia di guida autonoma negli USA.

Per comprendere meglio, esistono diversi livelli di automazione della guida, da 0 (nessuna autonomia) a 5 (autonomia completa). Nei livelli che vanno da 0 a 2 è richiesta la supervisione umana durante la guida. Tuttavia, già al livello 3, il sistema autonomo dell’auto si occupa del monitoraggio stradale. Di conseguenza, il sistema “DRIVE PILOT” di Mercedes-Benz richiede un intervento umano limitato.

Il livello 3 di autonomia, chiamato “automazione condizionale”, implica che il conducente potrebbe dover intervenire occasionalmente, tuttavia, il sistema Drive Pilot è in grado di rilevare completamente l’ambiente del veicolo e gestire le attività di guida appropriate in maniera autonoma per guidare in modo sicuro.

Mercedes Drive Pilot contro Tesla Autopilot

A differenza del sistema Autopilot di Tesla, classificato come livello 2 di autonomia che richiede ancora la supervisione umana, alcune persone ritengono che le capacità di guida autonoma di Tesla, in particolare la sua funzione Full Self-Driving, siano paragonabili al sistema Drive Pilot di Mercedes-Benz.

Alcuni tester beta della Full Self-Driving avrebbero persino sostenuto che la tecnologia autonoma di Tesla superi quella di Mercedes-Benz. Data la complessità e le preoccupazioni sulla sicurezza dei veicoli autonomi, il DMV della California ha stabilito alcune regole per il sistema Drive Pilot di Mercedes-Benz. Ad esempio, i conducenti possono utilizzare il sistema solo durante il giorno sulle autostrade e non possono superare i 65 km/h.

Mercedes-Benz prevede di rendere disponibile il sistema Drive Pilot per le vetture della serie S-Class e EQS del 2024 negli Stati Uniti. Con l’approvazione in California, Drive Pilot può essere utilizzato sulle autostrade nell’area della Bay Area, Central Valley, Los Angeles, Sacramento e San Diego.

Ricordiamo che già a gennaio di quest’anno il sistema Drive Pilot di Mercedes aveva già ottenuto la prima approvazione negli USA nello stato del Nevada.

