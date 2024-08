Fuga da OpenAI, altri dirigenti lasciano la società di ChatGPT

Pubblicità

OpenAI è la società di riferimento quando si parla di intelligenza artificiale generativa, ma sembra che la compagine non sia indenne da abbandoni da parte di personale, inclusi dirigenti e co-fondatori. Altre due figure chiave starebbero lasciando l’azienda, mentre un altro membro è in procinto di prendere un congedo di diversi mesi.

Secondo quanto riportato da The Information, il presidente di OpenAI, Greg Brockman, si sta per prendersi un anno sabbatico, mentre il suo collega John Schulman, cofondatore della società, saluterà l’azienda per unirsi alla concorrente Anthropic. Anche Peter Deng, vicepresidente per i prodotti consumer che si è unito all’azienda lo scorso anno, sta per lasciare OpenAI. Lo stesso Deng, ricordiamo, aveva guidato lo sviluppo di prodotti presso Meta e Uber.

In un post su X Brockman ha dichiarato che il suo congedo durerà fino alla fine dell’anno, precisando che si tratta della prima pausa che si prende dall’inizio dell’avventura OpenAI, nove anni fa. Lo stesso, però, ha rassicurato tutti sul fatto che tornerà nel proprio ruolo alla fine del periodo di festa.

In realtà, Brockman aveva già lasciato temporaneamente OpenAI lo scorso anno, quando il consiglio di amministrazione dell’azienda aveva licenziato il CEO, Sam Altman. Eppure, entrambi furono reintegrati pochi giorni dopo, mentre il consiglio fu sciolto e sostituito.

Perché i dirigenti lasciano OpenAI

John Schulman, prima dei saluti, ha tenuto a spiegare la sua decisione su X allo staff di OpenAI, evidenziando che la sua decisione di lasciare deriva dal desiderio di approfondire il suo impegno nell’allineamento dell’intelligenza artificiale e di tornare a lavorare su aspetti tecnici.

Ha chiarito che la sua partenza non è dovuta alla mancanza di supporto per la ricerca sull’allineamento e che i dirigenti dell’azienda si sono dimostrati “molto impegnati a investire in quest’area”.

In OpenAI Schulman ha contribuito a guidare il team post-training che ha affinato i grandi modelli linguistici. Dopo lo scioglimento del team Superalignment, incaricato di gestire i modelli di intelligenza artificiale che potrebbero rappresentare una minaccia per l’umanità in futuro, OpenAI ha dichiarato che Schulman sarebbe stato responsabile di qualsiasi sforzo futuro in ambito di sicurezza.

Il cambiamento in casa OpenAI segue altre importanti modifiche tra i leader di OpenAI. Prima dello scioglimento del team Superalignment, Jan Leike, uno dei suoi capi, aveva scritto su X che “cultura e processi di sicurezza erano stati messi in secondo piano rispetto ai prodotti di maggior importanza” all’interno dell’azienda negli ultimi anni.

Anche il co-fondatore e Chief Scientist Ilya Sutskever ha lasciato l’azienda a maggio, coinvolto nel licenziamento di Altman come membro del consiglio, anche se in seguito ha dichiarato di rimpiangere la sua partecipazione alle azioni del consiglio. Pur rimanendo Chief Scientist dopo l’evento, sembra che lo stesso non sia mai tornato pienamente alle sue funzioni primarie.

Oltre alle partenze di dirigenti, si registrano anche arrivi. The Information, infatti, nota anche che OpenAI ha recentemente assunto il suo primo CFO e chief product officer. Chissà che proprio questo possa aver influenzato il ruolo di Deng all’interno dell’azienda.

