Meta accusata di ingannare gli investitori sugli sforzi contro le fake news

Whistleblower Aid ha presentato reclami alla Securities and Exchange Commission per accusare Meta di aver ingannare gli investitori sugli sforzi della società per mitigare i cambiamenti climatici e combattere la disinformazione sul COVID-19 attraverso le sue piattaforme.

L’organizzazione no profit ha affermato che la società ha fatto “false dichiarazioni materiali e omissioni nelle dichiarazioni agli investitori” su come il colosso sta gestendo la disinformazione.

In uno dei documenti visti dal Washington Post, Whistleblower Aid avrebbe affermato che Meta non aveva una politica chiara sulla disinformazione sui cambiamenti climatici fino all’anno scorso. La denuncia sostiene che tale disinformazione era abbondante su Facebook, nonostante le affermazioni dei dirigenti agli investitori secondo cui la società era impegnata a combattere la “crisi globale”.

Ancora, l’organizzazione no profit avrebbe citato documenti interni che dimostrano che la disinformazione sul COVID-19 e l’esitazione sui vaccini proliferavano su Facebook, nonostante le rassicurazioni della piattaforma e i commenti dei dirigenti di Meta secondo cui il colosso stava adottando misure per arginare la diffusione della disinformazione COVID-19.

Secondo i più critici, la società ha spesso messo i profitti prima della sicurezza degli utenti. La risposta di Meta, comunque, non si è fatta attendere:

Abbiamo indirizzato più di 2 miliardi di persone a informazioni autorevoli sulla salute pubblica e continuiamo a rimuovere false affermazioni su vaccini, teorie della cospirazione e disinformazione. Abbiamo anche creato il nostro Climate Science Center in oltre 150 paesi per connettere le persone a informazioni climatiche fattuali e aggiornate. Non esistono soluzioni valide per tutti per fermare la diffusione della disinformazione, ma ci impegniamo a costruire nuovi strumenti e politiche per combatterla

