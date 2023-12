Meta disattiva Messenger integrato tra Instagram e Facebook

Fino a pochi mesi fa i colossi integravano tra loro tutti i servizi e le piattaforme per cui avesse senso farlo, ma con l’entrata in vigore del Digital Markets Act la tendenza si inverte, come con ogni probabilità sta succedendo ora con Meta che a breve disattiverà la chat di Messenger integrata tra Facebook e Instagram.

Si tratta di una funzione fortemente voluta da Meta, anticipata per la prima volta nel 2019, e che ha richiesto non poco lavoro, visto che è stata rilasciata agli utenti un anno dopo.

Infatti a partire dal 2020 per gli utenti Instagram è possibile inviare messaggi diretti privati agli amici di Facebook, proprio grazie alla integrazione della piattaforma di chat Messenger tra i due social sempre di proprietà Zuckerberg. Una integrazione che Meta ha definito un successo.

Così ora sorprende un po’ apprendere che Meta disattiverà questa funzione fortemente voluta, a partire dalla metà del mese di dicembre. Il colosso dei social informa gli utenti di Instagram su quanto succederà ai propri messaggi e chat via Messenger con gli utenti Facebook una volta che la chat multipiattaforma verrà rimossa.

Si potrà ancora accedere alle conversazioni esistenti con account Facebook su Instagram ma chat e messaggi diventeranno di sola lettura. In aggiunta gli account Facebook non potranno più vedere lo stato attività dell’utente né visualizzare conferme di lettura. Infine Meta informa che tutte le chat esistenti con account Facebook non verranno spostate nella casella di posta né su Facebook né su Instagram.

Meta non precisa la ragione del dietrofront, ma con ogni probabilità la disattivazione è stata decisa per evitare ulteriori ammonimenti e indagini da parte dell’Unione europea che con il Digital Markets Act ha più potere per intervenire dove ci sono sospetti di abuso di posizione dominante.

L’Europa potrebbe bloccare gli abbonamenti a pagamento per usare Facebook e Instagram senza pubblicità.