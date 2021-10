Michael Shapiro è il nuovo tesoriere di Apple

La scorsa settimana Gary Wipfler è andato in pensione dopo 35 anni e ora Apple ha nominato un nuovo tesoriere, in altre parole la persona responsabile della gestione del patrimonio aziendale.

La Casa di Cupertino ha arruolato Michael Shapiro, membro anziano del gruppo della tesoreria e del braccio di gestione patrimoniale Braeburn Capital.

Non c’è un annuncio ufficiale ma la notizia è riportata da Mark Gurman di Bloomberg riferendo indiscrezioni che arrivano da sue non meglio precisate fonti.

La mossa di Apple – spiega Gurman – arriva nell’ambito di un’ondata di promozioni che hanno portato innalzamenti di livello per dirigenti chiave nei settori che si occupano di software, marketing e creazione di chip personalizzati.

Shapiro diventerà l’amministratore di una liquidità di circa 200 miliardi di dollari. Nei registri aziendali è indicato come membro del gruppo di gestione finanziaria con sede a Reno (Nevada), un dirigente da anni al lavoro per la Mela.

Apple ha chiuso l’ultimo trimestre con un 194 miliardi di dollari cash e titoli negoziabili ma l’azienda lavora per ridurre il totale di bilancio e raggiungere lo status di neutralità netta del contante, con la stessa quantità di debito e liquidità.

Apple ha promosso vari dirigenti a livello di vice presidente, posizione tra le più prestigiose all’interno dell’azienda. La Mela vanta circa 100 vice-presidenti che riportano al gruppo dei vice presidenti senior o direttamente a Tim Cook, al Direttore Finanziario Luca Maestri e al Direttore Operativo Jeff Williams. Tipicamente a settembre o ottobre, Apple promuove i dirigenti con il titolo di vice presidente.

Alan Gilchrist, membro-chiave del gruppo che si occupa dello sviluppo di chip custom, è stato promosso vice presidente con il titolo di “engineering custom silicon and battery technology”.

Eden Sears, ex senior director responsabile brand marketing di iPhone e iPad, è stata promossa con il titolo di “vice president of brand” di tutta l’azienda e si occuperà anche del brand marketing di prodotti quali Apple Watch e AirPods, oltre che di packaging e iniziative legate ai negozi al dettaglio.

Craig Federighi, capo software engineering della Mela, ha promosso con il ruolo di vice-presidente due suoi luogotenenti: Stacey Lysik e Ron Huang. Lysik aveva in precedenza il titolo di senior director of software program management, occupandosi essenzialmente della gestione complessiva dello sviluppo software di iOS, iPadOS e macOS; Huang aveva il titolo di “senior director of sensing and connectivity”, occupandosi di software per Bluetooth, Wi-Fi, connettività wireless, localizzazione e sensori quali giroscopio e accelerometro.