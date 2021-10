Igienizzate casa con la scopa a vapore Deerma in offerta a 44 euro

Igienizzare casa non è mai stato così facile ed economico. La scopa a vapore Deerma si trova al momento in offerta a 44 euro. Clicca qui per acquistare.

Quello in offerta è il vaporizzatore Deerma ZQ610/ ZQ600 in versione globale, dunque con la spina europea che arriva in confezione. Dopo l’acquisto, verrà inviato in maniera casuale uno tra i modelli ZQ610 e ZQ600, che hanno identiche caratteristiche e funzioni.

Si tratta di un sistema di pulizia a vapore portatile multifunzionale con 5 testine e una potenza di 1600W. Tra le sue caratteristiche propone un tempo di emissione del vapore di 20 secondi, per sciogliere lo sporco profondo, rimuovere macchie e odori allo stesso tempo, con una percentuale di sterilizzazione del 99,99%.

Propone un serbatoio d’acqua da 230 ml, rimovibile, con un tubo di collegamento a tre sezioni. La scopa offre una impugnatura comoda a 270 gradi, con un sistema di assemblaggio a scatto di sicurezza.

La scopa è fatta in ABS / PC, e ha un tempo di riscaldamento di 11 minuti. Il cavo è lungo 4 metri, così da permettere pulizie all’interno di una stanza senza troppi limiti. Ha dimensioni di 38,9 x 8,5 x 18,0 cm, e all’interno della confezione offre tutto l’occorrente per utilizzarla da subito. Dunque, oltre al corpo macchina principale, offre anche una spazzola abrasiva, diversi tubi di varia grandezza, una testina della spazzola, un connettore, il raschietto per vetri, la testina per la pulizia degli indumenti, il mocio, una borsa per aromaterapia e una per la conservazione.

La scopa Deerma si acquista a questo indirizzo in offerta ad appena 44 euro.