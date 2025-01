Microsoft 365 aggiunge AI e aumenta i prezzi

Pubblicità

Le funzionalità AI evidentemente non permettono a Microsoft di incassare abbastanza e la multinazionale di Redmond ha fatto sapere che l’assistente Copilot sarà incluso nella sua suite per ufficio Microsoft 365 a fronte però di un aumento dei prezzi dell’abbonamento mensile. Aumento già introdotto in altre regioni fin da novembre del 2024.

Copilot potrà essere richiamato da divere applicazioni come Word, Excel e PowerPoint per chi ha sottoscritto gli abbonamenti Personal e Family di Microsoft 365.

L’aumento è stato annunciato anche per l’Italia ma se si è già in possesso di un abbonamento è possibile evitare il costo maggiore passando ai piani Classic (ma solo per un periodo limitato).

Microsoft, infatti, spiega: “Gli abbonati esistenti con fatturazione ricorrente abilitata possono passare ad altri piani senza crediti Copilot o AI come Microsoft 365 Basic o, per un periodo di tempo limitato, ai nuovi piani Microsoft 365 Personal Classic o Microsoft 365 Family Classic”. Non è chiaro il riferimento al “periodo di tempo limitato” ma il sito statunitense The Verge riporta la dichiarazione di un portavoce Microsoft secondo il quale questa opzione sarà offerta per un anno.

È possibile passare ai piani Personal Classic o Family Classic dalla dashboard del proprio account Microsoft. Senza il downgrade, l’aumento scatterà in automatico al rinnovo.

A quanto ammontano i rincari? Si tratta di 3 euro al mese o di 30 euro all’anno per tutte e due le formule; scegliendo il piano annuale, Personal ora costa 99 euro (prima erano richiesti 69 euro) mentre Family passa a 129 euro (prima era 99 euro).

Microsoft in un comunicato stampa spiega che Copilot offre agli utenti “nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la creatività”. Con i software di Microsoft 365 si può, ad esempio chiedere all’assistente AI di generare una ricetta in Word, analizzare delle spese in Excel o creare una presentazione in automatico con PowerPoint.

L’assistente è in grado anche di riassumere il contenuto di una mail in Outlook o sintetizzare il testo in OneNote. Di serie anche Microsoft Designer che consente di creare e ritoccare immagini grazie all’AI.

