Microsoft chiude lo store londinese

Il primo store di Microsoft in Europa chiude i battenti. Aperto a Londra, non troppo distante dall’Apple Store di Regent Street, il negozio tirerà giù le serrande il prossimo mese, a circa sei anni di distanza dalla sua apertura

Il sito WindowsCentral riferisce una dichiarazione di un portavoce della Casa di Redmond: “Per meglio allinearsi con il suo obiettivo di crescita digitale, Microsoft ha deciso di annullare in anticipo il contratto di locazione per il Microsoft Experience Centre di Londra”.

Il punto di vendita al dettaglio di 2100 metri quadrati è stato aperto in pompa magna nel luglio 2019, presentato come un hub per la tecnologia di Microsoft e suoi partner, un luogo dove mostrare hardware top di gamma di OEM di terze parti, ma anche prodotti della Casa di Redmond quali i Surface e le Xbox.

Nel negozio era stato predisposto anche un “Answer Desk” per il supporto tecnico da banco (l’equivalente del al Genius Bar negli Apple Store) per assistenza su dispositivi quali Surface e Xbox. Con questo punto di riferimento che ora sta per chiudere, non vi sono più riferimenti ufficiali dove portare i dispositivi per assistenza.

Microsoft tenta di giustificare questa e altre chiusure di negozi simili anche per via dell’aumento delle vendite online. “Esaminiamo regolarmente le nostre location e il personale per assicurarci di essere allineati con le opportunità di mercato e applichiamo cambiamenti per soddisfare le esigenze di processi aziendali”, ha dichiarato il portavoce di Microsoft.

Apple intanto sembra inarrestabile sul fronte nuovi negozi e l’ultima apertura è il nuovo Apple Store Miami Worldcenter nel cuore del centro di Miami (Florida), il decimo aperto in questa area metropolitana (solo in Florida Apple vanta circa 2000 dipendenti). Apple vanta centinaia di store ufficiali in tutto il mondo (nel 2023 erano 520), incluse città quali Mumbai, Londra, Dubai, Vienna, New York, Roma, Milano, ecc. In Cina sono quasi 50, l’ultimo dei quali (“Apple MixC Hefe”) ha aperto il 18 gennaio nella provincia di Anhui.