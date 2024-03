Microsoft condisce Teams con AI

Microsoft continua a integrare funzionalità AI in suoi prodotti e servizi, e ha fatto sapere di nuove funzioni per Copilot che saranno integrate in Teams nei prossimi mesi, compresa la finestra della chat della riunione e la casella che permette di comporre il messaggio nella parte inferiore della chat.

L’AI sarà in grado di offrire informazioni e approfondimenti dalla chat e dalla trascrizione, tenendo conto di ciò che è stato pronunciato o scritto. Aprendo Copilot, secondo Microsoft sarà possibile ottenere “una vista più comprensiva e inclusiva” di ciò che si è discusso con i propri collaboratori.

Per quanto riguarda la composizione dei messaggi, l’AI del Copilot può consentire di riscrivere un messaggio in bozza in base alle richieste dell’utente, aggiungendo ad esempio una “call to action” (invito all’azione) o altro testo, sempre tenendo conto del contesto della chat.

Microsoft riferisce dell’arrivo di una funzione di “riassunto intelligente” per Teams, in grado di generare automaticamente note e riassunti delle telefonate (VoIP e PSTN), novità che dovrebbe essere disponibile per Teams Premium entro il prossimo trimestre.

Novità anche per quanto riguarda i meeting ibridi. La funzionalità IntelliFrame per i dispositivi Teams Rooms consente di effettuare lo switch automatico delle videocamere (presenti nella stanza o quelle collegate/integrate nei computer), scegliendo la migliore inquadratura per permettere ai partecipanti da remoto di vedere le persone nella stanza. Anche questa novità sarà disponibile nei prossimi mesi.

Microsoft sta sempre più puntando sull’AI generativa. Copilot per Microsoft 365, è presentato come un “copilota” in grado di amplificare il lavoro delle persone e delle aziende, che consente di “liberare tempo da attività di routine, aumentare la creatività e dare spazio a nuovi scenari di crescita, innovazione e ingegno umano”.

