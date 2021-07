Microsoft e Google: crescono utili e ricavi

Non è solo Apple a segnare utili record per il suo terzo trimestre fiscale, ma ci sono anche Microsoft e Google.

Apple, come abbiamo riferito in dettaglio qui, nel terzo trimestre fiscale chiuso a giugno, ha evidenziato profitti che hanno superato i 20 miliardi di dollari, raggiungendo i 21,7 miliardi, pari a 1,30 dollari per azione sbaragliando le migliori previsioni degli analisti e riportando profitti per 86 miliardi, migliorando il massimo storico dello scorso anno di ben il 51%.

Numeri positivi anche per Alphabet (la società che controlla Google), con un utile netto nel secondo trimestre di 18,52 miliardi di dollari. L’azienda sotto il cui cappello c’è Big G ha dichiarato di un utile netto di 27,26 dollari per azione, superando anche in questo caso le aspettative di Wall Street, conn fatturato di 61,88 miliardi di dollari nel periodo ed entrate pari a 50,95 miliardi di dollari.

Ottimi risultati anche per Microsoft che chiude il quarto trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in crescita del 21% a 46,2 miliardi di dollari, anche queste superiori alle previsioni degli analisti. . L’utile è cresciuto del 47% a 16,5 miliardi. L’esercizio fiscale si è chiuso con ricavi in aumento del 18% a 168,1 miliardi di dollari e un utile operativo in crescita del 32% a 69,9 miliardi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google sono disponibili qui, invece per quelli dedicati a Microsoft si parte da questa pagina.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili ai rispettivi collegamenti.