Sonos e The North Face esplorano la dimensione sonora degli spazi aperti

Per festeggiare il nuovo speaker compatto Sonos Roam, altoparlante portatile con audio ottimizzato per la casa e per qualsiasi avventura, Sonos e The North Face avviano una collaborazione che permetterà di vivere in maniera completamente nuova alcune delle avventure di viaggio e delle spedizioni naturali. La collaborazione, frutto della esperienza nell’audio e nell’esplorazione della natura dei due marchi, prenderà vita quest’estate con diverse iniziative. Ecco quali.

La partnership viene ben accolta da Pete Pedersen, vicepresidente del marketing di Sonos:

Dopo che Roam (il primo speaker veramente portatile di Sonos) è entrato a far parte della nostra famiglia di prodotti, ci siamo messi alla ricerca di un partner che potesse aiutarci a raccontare l’esperienza d’ascolto in viaggio in modo più autentico e accessibile. Mentre passavamo al vaglio le aziende che come noi amano stare all’aria aperta e esplorare il mondo, ci siamo resi conto che The North Face, con la sua lunga tradizione di spedizioni e avventure all’aria aperta, sarebbe stata la scelta perfetta

Il primo tassello di questa collaborazione si sostanzia nella creazione di una stazione esclusiva su Sonos Radio, che prende il nome di Never Stop Exploring, in cui vengono proposti nove diversi paesaggi sonori, creati combinando le registrazioni audio effettuate sul campo durante le riprese di alcune delle spedizioni più remote di The North Face.

Con Never Stop Exploring invitiamo tutti gli appassionati a lasciar entrare nelle proprie case il suono dell’avventura

I paesaggi sonori, creati da Mikael Jorgensen, compositore, polistrumentista e membro della band Wilco, vincitrice del premio Grammy, nascono dalla combinazione degli audio originali con una nuova colonna sonora per condurre gli ascoltatori in un viaggio intorno al mondo: dall’Alaska al Perù, dall’Etiopia al Giappone, e in tanti altri Paesi.

A coadiuvare il tutto ci saranno anche alle voci narranti di escursionisti di fama mondiale come Alex Honnold, Hilaree Nelson, Matty Hong, Emily Harrington e molti altri, così che gli ascoltatori avranno l’opportunità di lasciarsi trasportare, attraverso i suoni, nel cuore di queste avventure.

L’itinerario della stazione di Sonos Radio Never Stop Exploring include le seguenti tappe:

“Thanks for the Beta” in collaborazione con The High Sierra, California con Alex Honnold e Emily Harrington

“Skiing Lhotse” in collaborazione con le musiche di The Himalayas con Hilaree Nelson

“Sawanobori” in collaborazione con la musica di Shomyo Falls, Japan con Matty Hong e James Pearson

“Dirty Gnar Gnar” in collaborazione con la musica di Mount Poi and Mount Kenya con Alex Honnold e Cedar Wright

“Sending El Cap” in collaborazione con la musica di El Capitan, California con Emily Harrington

“Towers of Tigray” in collaborazione con la musica di Ethiopia con James Pearson

“Life Coach, Alaska” in collaborazione con la musica di Ruth Gorge, Alaska con Alex Honnold e Renan Ozturk

“Pitumarca” in collaborazione con la musica del Peru con Nina Williams

“Expedition Antarctica” in collaborazione con la musica di Queen Maud Land con Alex Honnold, Cedar Wright e Savannah Cummins.

Con questa collaborazione, The North Face e Sonos, l’obiettivo è di creare e dar vita ad nuovo modo di raccontare l’avventura. Per questo, Never Stop Exploring è disponibile in streaming su Mixcloud e su Sonos Radio a fine Luglio. Ovviamente, anche in Italia.

