Microsoft Surface Pro 10 e Laptop 6 saranno i primi veri PC AI

Nonostante l’abbandono di Panos Panay, chief product officer che a settembre è passato a dirigere la divisione hardware di Amazon, Microsoft sta lavorando a un importante aggiornamento dei suoi portatili Surface: Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 sono attesi nel 2024 come i primi veri PC con funzionalità di intelligenza artificiale AI integrate a livello hardware, software e sistema operativo.

Non solo: secondo quanto svela Windows Central Microsoft punta a queste macchine come prima vera risposta in grado di competere con i Mac Apple Silicon di Apple che, da quando sono arrivati, hanno dimostrato di poter erogare prestazioni sostenute con livelli di autonomia mai visti prima nel mondo PC.

All’interno di queste macchine verrà impiegato un chip Neural Processing Unit NPU di nuova generazione, mentre il processore principale sarà un Intel di 14esima e ultima generazione oppure un chip ARM sotto forma di Qualcomm Snapdragon X.

In particolare i PC con Snapdragon X sono indicati internamente con il nome in codice Cadmus, progettati per eseguire le funzioni AI che Microsoft sta inserendo nella prossima versione di Windows, anche questa attesa più avanti nel 2024.

Per queste macchine Microsoft punta a miglioramenti nelle prestazioni, autonomia e sicurezza in grado di competere con MacBook Air e MacBook Pro di Apple.

Microsoft Surface Laptop 6

Il profondo cambiamento interno sarà affiancato da un design completamente rivisto, con cornici più sottili, angoli del display arrotondati e più porte di collegamento

Microsoft Surface Laptop 6 sarà disponibile in due dimensioni: da 13,8” e da 15”. Oltre a due porte USB-C e una USB-A ci sarà il connettore magnetico Surface Connect per la ricarica, un tochpad aptico e un tasto Copilot dedicato per lanciare al volo l’assistente AI di Microsoft.

Microsoft Surface Pro 10

Il cambiamento sarà meno consistente rispetto a Surface Laptop 6, principalmente con interventi al display. Ci sarà un pannello più luminoso con supporto per la visione di contenuti HDR, un nuovo rivestimento antiriflesso e con angoli arrotondati.

I modelli inferiori potrebbero impiegare un display con risoluzione leggermente più bassa di 2.160 x 1.440 pixel contro i 2.880 x 1.920 pixel dei modelli superiori. Tra le novità previste un lettore NFC integrato per l’impiego nel settore commerciale e una webcam frontale con campo visivo più ampio ed effetti Windows Studio in tempo reale.

Oltre a essere i primi veri PC AI Microsoft sta progettando le macchine su misura per la prossima versione di Windows: potrebbe essere Windows 12 ma anche arrivare con un nome diverso, in ogni caso il lancio avverrà nel 2024. Per il 2025 Microsoft sta lavorando a un nuovo design per Surface Pro e anche una nuova versione di Surface Laptop Studio.

