Apple apre il caricamento Podcast ai servizi rivali

Apple ha appena rimosso uno degli ostacoli alla distribuzione dei podcast sulla propria piattaforma rispetto ai rivali: attraverso la nuova funzione di Consegna Delegata adesso i podcaster possono generare una chiave API tramite l’Apple Podcasts Connect da condividere coi provider di hosting in modo che possano pubblicare podcast per loro conto.

Al momento del lancio questa funzione – scrive Apple – supporta i servizi di hosting alternativi Blubrry, Libsyn, Omny Studio e RSS.com ma entro la fine dell’anno dovrebbero esserne aggiunti anche altri, tra cui Acast, Buzzsprout e ART19.

Il problema risolto

Fino a ieri se gli autori di podcast volevano pubblicare i propri episodi su più piattaforme potevano farlo facilmente dappertutto tranne che su Apple: l’azienda infatti richiedeva di caricare separatamente i file audio, quindi diventava necessario eseguire il caricamento degli stessi file almeno due volte.

Adesso bisogna sempre iscriversi al programma Apple Podcaster, ma almeno una volta fatto è possibile selezionare una piattaforma alternativa come servizio di host e gestire tutto da un’unica dashboard: a quel punto qualsiasi cosa pubblicata sulla piattaforma esterna automaticamente finirà anche su Apple Podcast senza bisogno di fare altro.

Un vantaggio anche per Apple

Questo non solo semplifica il lavoro dei podcaster ma consentirà all’azienda di aumentare i profitti perché – dicono – renderà più facile che mai «lanciare e far crescere spettacoli e abbonamenti su Apple Podcast».

Il servizio di abbonamenti ai podcast di Apple è entrato in funzione a giugno 2021 e nell’agosto dello scorso anno l’azienda ha fatto sapere che da allora gli abbonamenti a pagamento erano cresciuti del 300%. Non sappiamo quanti abbonati ci sono, né si conosce il numero esatto dei podcast che hanno aderito al nuovo servizio in abbonamento: Apple infatti ha più genericamente indicato che oltre un quarto dei primi 100 spettacoli elencati nella classifica “Top Shows” fornisce un’opzione di abbonamento.