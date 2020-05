Microsoft, la conferenza Build 2020 sarà completamente gratuita

Per via di limitazioni e vincoli dettati dalla pandemia di coronavirus, Microsoft è stata costretta a ripensare “Build”, l’annuale conferenza rivolta a ingegneri del software e sviluppatori che utilizzano Windows, Microsoft Azure e altre tecnologie Microsoft.

Anziché annullare l’evento, l’azienda quest’anno ha deciso di optare per una versione online e gratuita, evento che si terrà dal 19 al 20 maggio.

I partecipanti avranno modo di risparmiare, tenendo conto che la partecipazione a questo evento costa solitamente 2395$ a persona. L’evento di quest’anno, come accennato, inizierà il 19 maggio e durerà 48 ore. Il programma prevede diverse sessioni e la possibilità di discussioni individuali con gli ingegneri della Casa di Redmond. Le presentazioni sono previste in orari diversi e diluite su più fusi orari in modo da accontentare un pubblico più ampio.

“Non è la Build che pensavano sarebbe stata ma sarà speciale”, ha dichiarato Scott Hanselman, direttore senior del programma Microsoft. “Non vediamo l’ora di riunire la nostra comunità di sviluppatori per apprendere, connettersi e programmare insieme”, ha aggiunto.

Cambia lo svolgimento dell’evento ma non ci saranno modifiche alla tradizionale apertura, che vedrà la partecipazione dell’amministratore delegato Satya Nadella. Quest’anno saranno presenti anche Julia White, vice presidente responsabile del marketing, Panos Panay, Chief Product Officer del gruppo Microsoft Devices, Scott Guthrie, Vicepresidente esecutivo del gruppo Cloud e AI, e Kevin Scott, Chief Technology Officer di Microsoft.

Per via della pandemia da coronavirus, tante aziende hanno annullato, rimandato o ripensato eventi dedicati. Per la tradizionale WWDC di giugno dedicata agli sviluppatori, Apple ha annunciato che adotterà un nuovo formato online “ricco di contenuti per utenti, stampa e sviluppatori”.

Microsoft ha già deciso di adottare la nuova formula per tutti gli eventi fino a metà 2021, prevedendo dunque difficoltà ancora perduranti a causa dell’emergenza sanitaria.