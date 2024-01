Microsoft Mesh è la piattaforma per meeting virtuali su Teams

Microsoft Mesh è una funzionalità di Teams che promette “un’esperienza di lavoro 3D immersiva” negli ambienti lavorativi, permettendo l’utilizzo su PC e con visori Meta Quest VR.

L’idea è consentire di organizzare eventi e riunioni con interazioni simili a quelle possibili tra persone vere, elementi che dovrebbero consentire di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e far crescere la attività.

Microsoft riferisce di avere testato Mesh in aziende quali Accenture (multinazionale che opera nel settore della consulenza strategica, direzionale e dell’outsourcing) e Takeda (la più grande casa farmaceutica del Giappone e una delle maggiori a livello mondiale).

“Il mondo del lavoro continua a evolversi a ritmo rapido ma l’importanza dei rapporto umani non è mai scomparsa”, spiega Leo Barella, chief technology officer di Microsoft. “Le conversazioni per scambiare quattro chiacchiere durante la pausa pranzo, gli incontri nei corridoi e le chiacchierate mentre si beve un caffè, sono spesso elementi chiave per un ambiente di lavoro di successo e per il benessere del personale”. Secondo Barella, con Mesh i meeting diventano “più collaborativi e immersivi”.

Mesh fornisce una serie di spazi virtuali predefiniti che le aziende possono personalizzare con video di presentazione e logo, senza bisogno di scrivere codice. Il Mesh-toolkit può sfruttare il motore Unity integrato nella piattaforma di sviluppo 2D e 3D di Microsoft, e altri software di modellazione 3D. per creare mondi virtuali, ambienti complessi e dinamici.

Funzionalità di sincronizzazione cloud si occupa della gestione dell’audio e dei movimenti dell’avatar in tempo reale, tenendo conto di sicurezza a livello aziendale.

Le aziende possono creare versioni virtuali di punti di incontro o eventi speciali e invitare gli avatar dei partecipanti a partecipare a riunioni, sessioni di brainstorming, tavole rotonde, ecc.

Microsoft Mesh è disponibile per gli utenti di Microsoft Teams con un piano Microsoft 365 adeguato. Chi dispone di un piano piano aziendale o enterprise può ottenere una prova gratuita per sei mesi; i prezzi variano da $4 per utente al mese per Microsoft Teams Essentials a $57 per utente al mese per Microsoft 365 E5.