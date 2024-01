SharePlay arriva su HomePod e Apple TV con iOS 17.4 e tvOS 17.4

Apple permetterà a terzi (es. familiari e amici) di controllare la musica del nostro iPhone da HomePod e Apple TV, grazie a SharePlay.

La novità è prevista con il corposo aggiornamento di iOS 17.4 e con tvOS 17.4.

SharePlay, lo ricordiamo, è utilizzabile nell’app FaceTime per produrre in streaming programmi TV, film e musica in sincrono con amici e familiari durante una chiamata. Con la connessione in tempo reale con gli altri partecipanti alla chiamata, la riproduzione è sincronizzata e i controlli sono condivisi. In questo modo è possibile vedere e sentire gli le stesse cose insieme.

SharePlay può essere utilizzato anche in altre app durante una chiamata FaceTime (es. con Apple Fitness+ per sentire musica e fare esercizi insieme) ma non era finora utilizzabile con HomePod e Apple TV.

Il sito Macrumors riferisce di nuove funzionalità specifiche intercettate nella beta 1 di iOS 17.4 (distribuita per ora ai soli sviluppatori); per usare SharePlay con HomePod, l’utente principale può fare tap sull’icona SharePlay nella parte inferiore dell’app Music: appare un codice QR che un diverso utente può scansionare e accedere ai controlli musicali.

Per usare SharePlay con Apple TV, l’utente principale può fornire un codice QR agli ospiti e offrire a questi ultimi accesso ai controlli musicali.

La beta di iOS 17.4 è piuttosto corposa in termini di nuove funzionalità, anche per gli obblighi ai quali Apple è tenuta essendo (insieme a Google e altri big del settore) designata come “gatekeeper” dalla Commissione Europea ai sensi del Digital Markets Act (DMA), unuova normativa progettata per armonizzare la regolamentazione delle piattaforme in tutta l’Unione Europea e garantire che i mercati digitali siano equi e aperti. La normativa entrerà in vigore a marzo 2024.

Tra gli obblighi previsti per Apple, anche quello proporre all’utente un elenco di browser; al primo avvio di Safari l’utente potrà scegliere quale browser impostare come predefinito per il sistema (quello che in altre parole il sistema operativo apre per default quando non diversamente specificato).