Microsoft Office 2021 per Mac, licenza a vita a 28,99 €

Anche gli amanti dell’ecosistema Apple non possono negare il fatto che Microsoft sia ancora la scelta migliore quando si tratta di lavorare sui documenti, specie se c’è bisogno di garantire la compatibilità coi computer Windows. Perciò se volete aumentare la vostra produttività sappiate che al momento c’è in sconto Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac a soli 28,99 € (invece di 299 €) grazie ai saldi estivi di Godeal24.

Come dicevamo Apple ha la sua suite di produttività, ma per quanto siano buoni, Pages e Numbers non sono paragonabili a Word ed Excel. E poi come dicevamo c’è da tenere in conto la possibilità di condividere i documenti creati anche coi colleghi di lavoro che usano macchine Linux e Windows. Per queste situazioni, Microsoft Office Home & Business è il pacchetto ideale perché costa poco e ha tutto l’occorrente tra Word, Excel, PowerPoint, senza dimenticare Outlook per le email, Teams per la collaborazione e OneNote per gli appunti.

L’offerta di cui vi parliamo oggi è particolarmente allettante perché vi garantisce la proprietà dei software per sempre in quanto si compra la licenza a vita e non ci sono abbonamenti da sostenere all’infinito. Dopo aver completato l’ordine vi basta installare le app e attivarle col codice ricevuto.

Se vi serve altro non dimenticate comunque che con i saldi estivi in corso c’è anche Microsoft Office 2021 professional a 13 € e Windows 10 / 11 a 7 €.

