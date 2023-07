L’Europa vuole Bonifici istantanei economici in 10 secondi sul conto

Attualmente per un bonifico ordinario che richiede alcuni giorni per essere completato il costo è di pochi centesimi, viceversa i bonifici rapidi più veloci costano molto di più, anche 4-5€: questo sembra destinato a cambiare con l’approvazione di una nuova proposta da parte del Parlamento europeo per bonifici istantanei economici.

L’obiettivo è quello di introdurre nuove regole per garantire l’arrivo immediato dei fondi trasferiti sui conti correnti bancari per privati e società nell’eurozona. Le novità riguardano la legislazione per l’area unica dei pagamenti in euro, siglata SEPA, ma include anche gli stati membri in cui la moneta ufficiale non è l’euro, che potranno usufruire di bonifici istantanei nella propria valuta.

Bonifici istantanei in 10 secondi per l’era digitale

I bonifici ordinari richiedono uno o più giorni a seconda che emittente e destinatario siano nella stessa città o su piazze diverse, ma il tempo richiesto per ottenere i fondi può risultare più lungo a seconda del giorno e dell’ora di esecuzione.

Al contrario i bonifici istantanei devono essere elaborati immediatamente, indipendentemente da giorno e ora di esecuzione ma non solo: l’importo deve essere accreditato sul conto del beneficiario entro 10 secondi dalla ricezione dell’ordine di pagamento. Se il bonifico non è in euro, banche, istituti e servizi di pagamento convertiranno l’importo immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento.

Tra gli obblighi previsti per banche e operatori anche un servizio di controllo e sicurezza per rilevare eventuali discrepanze tra identificativo del conto del beneficiario e nome fornito da chi paga. In caso di discrepanze i clienti dovrebbero essere informati: se queste informazioni o controlli non sono forniti, i clienti dovrebbero esser risarciti da banche e servizi di pagamento.

Sempre a tutela contro le frodi, è prevista la possibilità di fissare un importo massimo per bonifici istantanei in euro. Banche, istituti e servizi finanziari dovrebbero verificare se i propri clienti siano soggetti a sanzioni o altre misure restrittive contro riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo.

Bonifici istantanei economici

Uno dei punti centrali della nuova proposta del Parlamento UE è che i bonifici istantanei in euro devono costare come i bonifici ordinari. Per assicurare che ciò avvenga i deputati europei precisano che i fornitori di servizi di pagamento, siglati PSP, banche incluse, non sono autorizzati ad aumentare direttamente o indirettamente gli addebiti. Questo per evitare che alla riduzione del costo dei bonifici istantanei seguano aumenti da parte delle banche di altri costi e spese per spalmare e recuperare la differenza.

Strumento moderno per l’era digitale e il mercato unico europeo

Il principale sostenitore di questa proposta è l’eurodeputato olandese Michiel Hoogeveen che la ritiene una «Innovazione molto necessaria». «Perché il mio ordine da Amazon mi raggiunge più velocemente di quanto un pagamento da un amico in un altro paese della zona euro raggiunga il mio conto bancario?».

«Il regolamento sui pagamenti istantanei fornirà ai consumatori e alle imprese la garanzia necessaria per i pagamenti. L’elemento transfrontaliero ridurrà la frammentazione del mercato unico. Come Parlamento, stiamo riaprendo la direttiva sul carattere definitivo del regolamento per consentire ai prestatori di servizi di pagamento non bancari e agli istituti di moneta elettronica l’accesso diretto al sistema di regolamento SEPA. Ciò estende il campo di applicazione del regolamento sui pagamenti immediati e lo adatta all’era digitale. Sono entusiasta delle implicazioni, in quanto crea condizioni di parità per le imprese europee e promuove l’innovazione. Sono orgoglioso di essere il relatore di questa proposta lungimirante e innovativa».

La proposta è stata approvata negli scorsi giorni con 49 voti favorevoli, due contrari e due astenuti. Nelle prossime fasi la proposta dovrà essere approvata dal Consiglio europeo. L’immagine in aperturea è di Mohamed Hassan da Pixabay.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.