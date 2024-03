Microsoft svelerà i primi PC AI Surface a marzo

Microsoft sta preparando annunci relativi a nuovi Surface Pro e Surface Laptop, conputer che dovrebbero essere presentati entro fine marzo come i primi PC con intelligenza artificiale AI di Redmond, dispositivi che nella vision dell’azienda sono pensati come macchine per fare concorrenza a iPad Pro e MacBook Pro in termini di performance ed efficienza energetica.

Lo riferisce il sito WindowsCentral affermando che la multinazionale di Redmond presenterà questi dispositivi come i primi PC AI, evidenziando la possibilità di sfruttare appieno funzionalità di intelligenza artificiale che saranno integrate tramite aggiornamento di Windows 11 entro fine anno.

Secondo il sito USA che per primo ha riportato l’anticipazione, Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 dovrebbero essere presentati il 21 marzo. Le novità primaverili di Microsoft prevedono l’uso di nuovi chip Intel Core Ultra e processori ARM Qualcomm Snapdragon X Elite con NPU (neural processing unit) che consentiranno di offrire migliorie in termini di performance per quanto concerne le funzionalità dedicate all’AI.

Sul fronte del design, Surface Pro 10 non dovrebbe essere molto diverso dal precedente Surface Pro 9, ma il nuovo modello dovrebbe vantare un display OLED anti-riflesso in grado di garantire maggiore luminosità e supporto ai contenuti HDR. Si vocifera inoltre di una nuova webcam ultrawide frontale con funzionalità gestite da AI e lettore NFC integrato.

Invece Surface Laptop 6 dovrebbe vantare un design rivisto, con cornici più sottili e angoli arrotondati, nuovo touchpad aptico, tasto dedicato per richiamare le funzioni AI di Copilot e porte quali USB-C e una porta USB-A sul lato sinistro, oltre al connettore proprietario Surface Connect magnetico sul lato destro.

Per quanto riguarda la disponibilità effettiva, la fonte riferisce che ad aprile arriveranno le SKU (Stock Keeping Unit ) con chip Intel Ultra (per entrambi i modelli), mentre le varianti basate su Snapdragon X Elite (probabilmente una versione personalizzata del chip sulla falsariga dello Snapdragon 8cx Gen3 visto sul Surface Pro 9) dovrebbero arrivare intorno a giugno.

Microsoft a quanto pare sta anche lavorando su versioni specifiche per attività commerciali di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, con caratteristiche richieste in determinati ambiti, che prevedono ad esempio la disponibilità di lettori di Smart Card (CAC) e fino a 64 GB di memoria RAM.

