Windows 11, Microsoft elimina il supporto alle app Android

Con una mossa un po’ a sorpresa Microsoft ha deciso di interrompere lo sviluppo del Windows Subsystem for Android (WSA), funzionalità di Windows 11 presentata a ottobre 2021 con la quale è possibile eseguire app Android a fianco a quelle native per Windows.

I PC sui quali sono installati eventuali app Android potranno per ora continuare a eseguirle, ma Microsoft ha indicato espressamente che rimuoverà completamente il supporto per WSA il 5 marzo 2025, segnalando l’inizio della fine per questa funzionalità.

“Gli utenti che hanno installato app dall’Amazon Appstore o oltre app Android prima del 5 marzo 2024 continueranno ad avere accesso a tali app fino alla data di deprecazione del 5 marzo 2025”, si legge in un documento di supporto Microsoft.

Il Sottosistema Windows per Android era pensato per consentire di eseguire le applicazioni Android disponibili su Amazon Appstore, ed era a sua volta un’estensione di Windows Subsystem for Linux (WSL), funzionalità che consentiva agli utenti di eseguire strumenti, script e app Linux all’interno di Windows senza bisogno di configurare una macchina virtuale o avviare il sistema in dual-boot.

Sia WSA, sia WSL, sfruttavano funzionalità di virtualizzazione intrinseche nell’hardware e nel sistema operativo; mentre WSL è stato un successo, lo stesso non si può dire per WSA, per via di varie limitazioni e della ristretta selezione di app eseguibili. Forse sarebbe andata diversamente se Microsoft avesse consentito lo scaricamento e l’avvio di app scaricate direttamente dal Play Store di Google e non solo dallo store di Amazon (limitato per sua natura).

Amazon ha confermato quanto riferito da Microsoft, indicando la novità in una mail inviata agli utenti di Amazon Appstore:

“A partire dal 6 marzo 2024, Amazon Appstore non sarà più disponibile per il download da Microsoft Store sui dispositivi Windows 11. Dopo il 5 marzo 2025, Amazon Appstore su Windows 11 e tutte le applicazioni scaricate da esso non saranno supportate.

“Nonostante questa modifica, ti assicuriamo che Amazon Appstore continuerà a essere disponibile e supportato su Fire TV, tablet Fire e dispositivi Android”.

Anche Apple permette di eseguire app per iPhone e iPad su Mac (qui vi spieghiamo come si fa) ma solo sui Mac con le CPU più recenti (M1, M2, ecc.).