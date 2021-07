Microsoft Teams prepara la videochiamate in stanze virtuali a due persone

Nel corso dgli ultimi anni Microsoft Teams è cresciuto enormemente, tanto da diventare un vero e proprio gigante nelle comunicazioni da remoto, aiutando milioni di persone a restare in contatto, soprattutto per motivi lavorativi. Non solo, nei mesi precedenti ha aggiunto la funzione Together, per consentire ad un minimo di cinque persone di avviare una video conferenza in modo virtuale, come se fossero tutti in una stanza, ma con il limite minimo di cinque partecipanti. Adesso, Teams si appresta a ridurre questo numero a due partecipanti.

Come riportato per la prima volta da The Verge, le persone ora potanno utilizzare la funzionalità per le videochiamate con un minimo di due partecipanti, a condizione che utilizzino la versione Developer Preview dell’app Teams.

La modalità Together utilizza la segmentazione basata sull’intelligenza artificiale per mettere tutti i partecipanti a una riunione in un unico spazio virtuale. Il suo scopo è far sentire le persone come se fossero tutte sedute nella stessa stanza e aiutarle a vedere i segnali non verbali degli altri partecipanti. L’NBA ha dato ai fan uno sguardo su cosa può fare la funzione, utilizzandola per ricreare l’atmosfera di un’arena affollata senza che nessuno fosse fisicamente presente.

A dicembre, pochi mesi dopo il lancio della modalità, è arrivata su Skype, in modo che amici e familiari potessero utilizzarla anche per le loro videochiamate. Anche allora, però, aveva un minimo di cinque partecipanti, che probabilmente ne limitava l’uso. Adesso, anche due utenti soltanto potranno accedere alle stanze Together, per parlare da remoto come se fossero nella stessa stanza.

Rendere questa funzione accessibile a un minor numero di partecipanti potrebbe incoraggiare le persone a utilizzarla più frequentemente. Gli utenti possono passare all’anteprima per sviluppatori facendo clic sui puntini di sospensione accanto all’immagine del profilo in Teams, andando alla sezione Informazioni. Tuttavia, alcune organizzazioni potrebbero disattivare questa opzione, rendendola non disponibile per il proprio personale.