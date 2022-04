Microsoft Teams, una beta ottimizzata per i Mac con M1

Microsoft ha rilasciato una versione di Microsoft Teams – piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata che combina chat di lavoro, teleconferenza, condivisione di contenuti e altro ancora – in una variante ottimizzata per i Mac con chip Apple Silicon (i SoC della famiglia M1 presenti nei Mac di recente generazione).

La versione in questione è ancora una beta e il sito 9to5Mac riferisce si tratta di una versione “Universal”, in grado di girare nativamente sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon.

Finora era possibile usare Teams come applicazioni non nativa (grazie alla tecnologia Rosetta 2 di Apple) ma questo aveva comportato lamentele da parte degli utenti per via di performance non eccellenti. La versione beta (si scarica da qui) potrebbe essere non perfettamente stabile, mostrare bug e altre problematiche ma offre sicuramente performance migliori rispetto alla versione che gira grazie alla “traduzione” del codice dell’applicazione per i Mac con CPU Intel.

Microsoft rilascia settimanalmente gli aggiornamenti per il canale Office Beta e il prossimo aggiornamento di Teams è previsto per il 26 aprile.