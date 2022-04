Meta aprirà il suo primo negozio fisico il 9 maggio

Meta aprirà il suo primo negozio fisico al dettaglio il mese prossimo, una mossa attesa considerando la crescente importanza del suo business hardware, mentre l’azienda spinge l’acceleratore verso il metaverso. Il “Meta Store” aprirà i battenti il 9 maggio a Burlingame, in California, vicino alla sede della divisione Reality Labs di Meta.

Lo store, naturalmente, presenterà il visore VR dell’azienda, gli occhiali Ray-Ban Stories e i dispositivi Portal; e offrirà demo interattive per gli acquirenti.

Per Meta, i negozi fisici al dettaglio avranno lo scopo di aiutare l’azienda non solo a vendere più hardware, ma a far scoprire la sua tecnologia VR e AR ad un pubblico più vasto. Le demo di realtà virtuale in negozio verranno riprodotte su un enorme display a LED “wall-to-wall” che trasmette i contenuti dai visori dei partecipanti. Mark Zuckerberg ha anticipato il display in un recente post sulla sua pagina Facebook.

In un post lunedì, Zuckerberg ha dichiarato che il nuovo negozio aiuterò le persone a farsi un’idea di ciò che sta arrivando mentre la società costruisce il metaverso. Oltre ai suoi prodotti esistenti, Meta sta anche lavorando su occhiali per realtà aumentata, un visore VR di fascia alta e possibilmente uno smartwatch.

Anche se il negozio iniziale sarà un po’ modesto – circa 140 metri quadrati vicino a un ufficio aziendale – l’impronta al dettaglio di Meta potrebbe alla fine essere molto più grande.

Il New York Times ha riferito lo scorso autunno che la società stava prendendo in considerazione l’apertura di negozi in tutto il mondo. Tuttavia, una significativa espansione dei suoi negozi fisici dipenderà probabilmente dalle maggiori o minori vendite di dispositivi. Ricordiamo che la divisione metaverso della società ha perso 10 miliardi di dollari nel 2021.