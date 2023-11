Black Friday, i migliori caricabatterie per smartphone e tablet in sconto

Alla ricerca di un caricabatterie per i vostri dispositivi, siano essi degli iPhone, degli Android o dei tablet. La settimana del Black Friday vi presenta una infinita serie di opportunità di risparmio con tanti prodotti in sconto. Tra questi anche alcuni che sono di grandi marchi come Anker e Ugreen.

Come scegliere il caricatore giusto

Per scegliere il prodotto migliore per voi, ricordate che:

se avete un iPhone , il caricabatterie giusto parte da 20W

, il caricabatterie giusto parte da 20W Un Android o un iPad hanno bisogno per ricaricarsi velocemente di caricabatterie che superano i 30W

o un hanno bisogno per ricaricarsi velocemente di caricabatterie che superano i 30W Ovviamente il caricabatterie deve avere almeno un porta USB-C contraddistinta dalla denominazione Power Delivery .

contraddistinta dalla denominazione . Nella scelta curate sempre anche di controllare la distribuzione dell’energia sulle porte se ne prendete uno con più di una porta. La denominazione del caricabatterie in watt riguarda la potenza totale che normalmente corrisponde alla potenza di cui il dispositivo è capace in quando la connessione avviene su una singola porta.

I caricatori in offerta al Black Friday

Nella lista che vi presentiamo qui sotto, trovate alcuni dei migliori prodotti, tanti dei quali li abbiamo provati personalmente.

Ce ne sono alcuni capaci di potenze esagerate, perfetti anche se volete collegare un computer portatile com il Nexode 200W di Ugreen che costa solo 139,99€, oppure altri che hanno una potenza ridotta ma che sono molto flessibili come Anker PowerPort Atom III Slim che offre 65W di potenza con tre porte, perfetto per i dispositivi mobili e che si compra a solo 38,99€.

Se invece vi serve semplicemente un caricabatterie per un telefono potete vedere l’Anker 323 che offre anche una sempre utile porta USB-A e costa 18,99 €, oppure l’Ugreen da 20W una valida alternativa ai caricabatterie Apple che costa 13,59€.

Infine se volete spendere davvero poco questo Samsung a 8,99€ non si batte.

